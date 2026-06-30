Los Vikingos cazan Elefantes

Noruega se impuso por 1-2 a Costa de Marfil en Dallas y selló su pase a los octavos de final tras un partido en el que supo castigar la falta de acierto africana. Los goles de Nusa y Haaland hicieron valer la eficacia escandinava frente al tanto de Amad Diallo.

Con los dieciseisavos de final ya en juego desde el pasado domingo y varias sorpresas en algún que otro partido, se presentaron marfileños y noruegos para hacer historia con sus respectivos países en Dallas. El equipo de Emerse Faé fue mucho mejor en una primera mitad que demostró que es capaz de someter a un centro del campo con mayor calidad que el suyo. Pero una vez más el fútbol demostró que lo único importante es la efectividad en la zona de tres cuartos, y ahí, Noruega fue mejor.

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Nusa sí, Sorloth no

El planteamiento de la selección africana fue muy bueno por momentos hasta que aparecieron las individualidades. Noruega salió con Sorloth como extremo y Costa de Marfil obligó a los europeos a jugar por esa banda en la que el futbolista del Atleti se sentía muy incómodo. Con ese planteamiento y constantes recuperaciones que se convierten en posesiones peligrosas de los africanos con un fútbol ofensivo, aunque inefectivo, los marfileños dominaron la primera mitad.

Pero todo cambió cuando le empezaron a llegar balones a un hombre: Antonio Nusa. Solbakken ajustó un par de cosas para que Nusa recibiera más balones en el otro extremo. El futbolista del Leipzig comenzó a conducir con más peligro en diagonal buscando la portería rival (lo que hace un extremo y no un delantero en banda). A la segunda fue la vencida y el jugador ‘vikingo’ clavó la pelota en el palo largo de Fofana. Noruega se creció en los últimos minutos, pero no consiguió ampliar la distancia.

Uno, dos, tres, cuatro y cinco

El comienzo de la segunda mitad fue el fiel reflejo de la primera mitad. Costa de Marfil dominó con la pelota a Noruega por su necesidad y condición de perdedor al iniciar la segunda mitad tras el tanto de Nusa en los primeros cuarenta y cinco minutos. Konan y Doué fueron más agresivos en los carriles de Costa de Marfil; solo faltaba alguien que conectara sus centros con la portería que defendió Orjan Nyland. Faé realizó cambios en la zona ofensiva para agitar la coctelera y contrarrestar la genialidad de Nusa en la primera mitad.

Tanto se agitó dicha coctelera que el equipo africano se volcó sobre la portería de Nyland y Amad Diallo anotó el empate tras una gran acción de combinación y regate en el minuto 73. Esto nos dio nuevos protagonistas en el partido: una Noruega con balón dominando con ataques posicionales y una Costa de Marfil con espacios cómodos para correr. Y ahí en ese contexto fue más efectiva Noruega, que doblegó a ‘Los Elefantes' con un gol de Haaland para mandar a los suyos directo a los octavos de final. Fue Nyland quien salvó a los suyos de una prórroga para decidir al vencedor en la penúltima acción del partido.

Ficha Técnica

Costa de Marfil: Y. Fofana; Guéla Doué, Kossounou, Agbadou, Konan (Guessand, 93'); Sangaré, Franck Kessié, Oulai (Amad Diallo, 59'); Nicolas Pépé (Diakité,87') , Diomande (Touré, 93') y Bonny (Wahi, 59').

Noruega:Nyland; Pedersen (Aursnes 83'), Ajer, Heggen, David Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg, Martin Odegaard; Sorloth(Oscar Bobb 71'), Nusa (Schjelderup 71') y Haaland.

Árbitro: Jesús Noel Valenzuela Sáez, de origen venezolano, fue el encargado de dirigir el encuentro en el césped. Juan Lara estuvo en la sala VOR. Fueron amonestados con tarjetas amarillas

Goles:Nusa abrió el marcador de un partido atascado para Noruega. Amad Diallo entró desde el banquillo para regalarnos un gol precioso en combinación dentro del área. Y apareció el 'ciborg', Erling Haaland para anotar el definitivo 1-2 para clasificar a los suyos a octavos de final.

Incidencias:El Estadio de Dallas registró una asistencia de más de 70.000 espectadores. Con este resultado, Noruega se clasifica para los octavos de final de la Copa del Mundo para enfrentarse a Brasil.