El curioso origen vikingo de la celebración de Noruega que arrasa en el Mundial 2026

Noruega y su afición ya se ha convertido en una de la más viral de este Mundial 2026 gracias a una celebración al unísono que simula un remo vikingo, con el país nórdico mostrando su identidad y protagonizando las imágenes más compartidas

Noruega quiere llamar a la historia en este Mundial 2026. El país nórdico sólo ha participado en tres ocasiones en este prestigioso torneo de selecciones y su techo está en los octavos de final, pero ahora, con una nueva generación con mucho talento individual, busca marcar nuevos récords. Por lo pronto ya están clasificados para los dieciseisavos y además se están convirtiendo en una de las selecciones que más están dando que hablar, gracias a una clásica celebración.

La afición noruega ya protagonizó imágenes virales al hacer una celebración característica durante estos primeros días de mundial, llenando la plaza de Times Square, las escaleras del metro y los alrededores de los estadios en los que compiten. Un festejo que hace referencia al remo vikingo y que tiene una interesante historia detrás.

Origen y significado de la celebración de Noruega en el Mundial 2026

La forma tan original y característica de animar de la afición de Noruega se conoce como el "Viking Row", el remo vikingo. Consiste en que las personas se colocan alineadas simulando remar un drakkar vikingo, su emblemático barco de guerra que utilizaron durante los siglos VIII y XI. Unas barcas que además tenían un dragón tallado en la proa para intimidar a sus enemigos.

Es decir, se trata de una celebración que conmemora su historia, cuando los vikingos luchaban por el país, y para ellos esta imitación del remo representa identidad, comunidad, resistencia y un símbolo de conquista y demostración de fuerza. Por ello, todos reman a la vez acompañados de un grito para acompasar sus movimientos y para mostrar carácter e intimidar. Tal y como quieren conseguir en este Mundial, con una nueva generación de jugadores destacados a nivel individual como son Haaland, Sorloth y Odegaard, entre otros.

La viral celebración de Noruega al ritmo de Odegaard tras la victoria contra Senegal

Este festejo 'vikingo' se ha convertido en una de las imágenes más destacadas del Mundial 2026, por lo que el equipo de Noruega ha querido dar un paso más y unirse con su afición, todos la mismo ritmo de este remo. Por ello, tras la victoria contra Senegal, la convocatoria de los 'Vikingos Rojos' junto con todo el 'staff' protagonizó un momento muy especial en el Estadio de Nueva Jersey.

Odegaard marcó el ritmo a golpe de tambor y tanto el equipo como los aficionados remaron juntos hacia un triunfo en el Mundial. No es solo una celebración. Es una representación moderna de la herencia vikinga de Noruega que utilizan ahora como seña de identidad y como un 'ritual' para sus éxitos futbolísticos.

Haaland explica la celebración de Noruega tras clasificarse a los dieciseisavos del Mundial al vencer a Senegal

Este gesto que comenzó en las gradas ya lo han adoptado los propios jugadores. "Fue una locura. Los vi ayer en Times Square, había un gran ambiente allí. Así que Martin (Odegaard) y yo hablamos un poco de ello antes del partido; que teníamos que unirnos a la celebración si todo salía bien, tal y como pasó. Fue un momento bastante especial para toda Noruega" explicó Haaland sobre esta ya mítica celebración.