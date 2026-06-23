Noruega 3-2 Senegal: Un doblete de Haaland certifica el pase a los dieciseisavos del Mundial

El jugador más destacado de Noruega volvió a ser decisivo y anotó un doblete que, junto con el gol de Pederse, le dio el triunfo frente a Senegal para clasificarse a la siguiente ronda, a la espera de un duelo directo con Francia

Noruega ha demostrado en esta fase de grupos del Mundial 2026 que tiene una convocatoria de jugadores muy destacados, con Erling Haaland como principal referencia. Por ello, ya está clasificada matemáticamente para los dieciseisavos de final, a la espera de un duelo directo contra la Francia de Mbappé para decidir las posiciones finales del Grupo I.

El equipo nórdico derrotó a Senegal por 3-2 y deja al país africano en una situación muy complicada para lograr el pase a la siguiente ronda, después de haber perdido también su partido debut contra Francia. Ahora será el país que dirige Stale Solbakken el que se mida a la bicampeona para pelear por la primera posición del grupo y así tener un camino más 'sencillo' en el camino hacia el título del mundo.

Un doblete de Haaland le da el pase a Noruega y deja a Senegal a las puertas de la eliminación

Tanto Noruega como Senegal sabían que se jugaban mucho en esta segunda jornada, por lo que los dos países iniciaron el partido de forma precavida, aunque los 'Vikingos rojos' poco a poco empezaron a encontrar la forma de hacer daño a los senegaleses, con una defensa un poco tibia frente a la calidad en el ataque de Noruega, que se crecía al ritmo que crecían las ocasiones.

Fue justo antes del descanso cuando llegó el primer gol para Noruega, que no había estrenado la portería contraria gracias a una gran actuación de Edouard Mendy. Pero poco pudo hacer en el minuto 43, cuando Marcus Pedersen aprovechó un mal despeje de la defensa senegalesa para abrir el marcador. En la segunda parte fue cuando apareció Haaland para certificar esta victoria.

Anotó en el 48 para ampliar la ventaja de Noruega, aunque Ismaila Sarr no tardó mucho en meter a Senegal otra vez en el partido, con un tanto en el 53 que les daba esperanzas. 5 minutos duró esta esperanza, con un nuevo gol del jugador del Manchester City que vale una clasificación a los dieciseisavos. Marcó de nuevo Sarr en el minuto 95 para maquillar el resultado, pero están prácticamente eliminados con dos derrotas, a la espera de ver si se pueden meter entre los ocho mejores terceros.

Haaland no falla a su cita goleadora y sigue el ritmo de Messi y Mbappe

Este doblete del noruego le 'empata' con Leo Messi y Kylian Mbappé, que también jugaron en la misma jornada y sumaron dos goles para guiar a la victoria a sus países. De esta forma, Haaland no se descuelga de las estrellas en este Mundial y sigue haciendo méritos para guiar a Noruega hacia un resultado histórico en esta competición, en la que nunca han pasado de octavos.

Ficha técnica

3. Noruega: Nylan; Ryerson (Pedersen, m.13), Ajer, Heggem (Ostigard, m.83), Møller Wolfe; Berge, Odegaard, Aursnes (Berg, m.45); Sörloth (Bobb, m.83), Nusa (Schjelderup, m.70), Haaland.

Seleccionador: Ståle Solbakken.

2. Senegal: Mendy (Diaw, m.63); Diatta, Koulibaly (Mamadou Sarr, m.71), Niakhate, Diouf (Jakobs, m.53); Idrissa Gueye, Pape Gueye (Mbaye, m.53); Ismaila Sarr, Camara (Ciss, m.63), Mane; Jackson.

Seleccionador: Pape Thiaw.Goles: 1-0, m.43: Pedersen. 2-0, m.48: Haaland. 2-1, m.53: Ismaila Sarr. 3-1, m.58: Haaland. 3-2, m.92: Ismaila Sarr.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil). No amonestó a nadie.