Francia - Irak, en directo la jornada 2 en el Grupo I del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el segundo partido de las selecciones de Didier Deschamps y Graham Arnold en la Copa del Mundo 2026, donde lo que ocurra en el Estadio Filadelfia condicionará el desenlace del grupo

Francia - Irak, en directo la jornada 2 en el Grupo I del Mundial 2026ED

En la noche de hoy, Francia e Irak disputan su segundo partido en el Grupo I de la Copa del Mundo. Les Bleus llegan con tres puntos, mientras que el combinado iraquí necesita reaccionar tras caer en su debut

Además de las selecciones francesa e iraquí, el Grupo I está compuesto por Noruega y Senegal. Francia y Noruega arrancaron con victoria en la primera jornada, dejando a Senegal e Irak sin margen para despistarse

El duelo entre Francia e Irak se jugará en el Estadio Filadelfia, una de las sedes estadounidenses del Mundial 2026, tiene capacidad para más de 67.000 espectadores

Francia e Irak se enfrentan este lunes 22 de junio en el Estadio Filadelfia, en la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026, después de vivir estrenos muy diferentes ante Senegal y Noruega.

El equipo de Didier Deschamps, empatada a 3 puntos con la Selección noruega, busca dejar encarrilada la clasificación a dieciseisavos, mientras que el combinado iraquí de Graham Arnold necesita reaccionar para no caer eliminado en el segundo partido.

Duelo vital entre Francia e Irak en el Estadio Filadelfia

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá entra en una fase decisiva para el Grupo I. Francia llega al segundo partido con tres puntos tras vencer a Senegal por 3-1, mientras que Irak aparece obligado a puntuar después de perder 1-4 ante Noruega en la primera jornada.

El contexto convierte el Francia - Irak en un duelo de presión desigual. Les Bleus quieren confirmar su condición de favorita y llegar al cierre ante Noruega con el liderato en juego, mientras que la Selección iraquí necesita una respuesta inmediata para no quedar prácticamente eliminada.

Kylian Mbappé marca el camino de la Francia de Didier Deschamps

Francia aterriza en Filadelfia con la seguridad de quien ya ha superado una primera prueba de nivel. El debut ante Senegal no fue sencillo durante muchos minutos, pero el equipo de Didier Deschamps volvió a mostrar que una de sus grandes virtudes está en el ataque.

Kylian Mbappé fue el gran protagonista del estreno. El capitán francés firmó un doblete ante Senegal y volvió a elevar el techo ofensivo de la dos veces campeona del Mundo, donde su sociedad con Michael Olise dejó una de las mejores noticias para Deschamps en el arranque del torneo.

Junto al delantero del Real Madrid, Francia cuenta con un bloque repleto de alternativas. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot o Mike Maignan sostienen una estructura que mezcla físico, velocidad y mucha experiencia en la élite.

Graham Arnold no quiere una Irak encerrada ante Francia

Irak llega al segundo partido con la más grande de las urgencias. La derrota ante Noruega fue dura por el resultado, pero el encuentro dejó también algunos tramos positivos para el equipo de Graham Arnold, que logró igualar momentáneamente el marcador.

El seleccionador de Irak ha insistido en la previa que su equipo no saldrá con una mentalidad conservadora frente a Francia. El australiano, que ha llevado al país asiático a su primer Mundial en 40 años, quiere que sus jugadores compitan con personalidad y no se limiten a protegerse cerca de su área.

La buena noticia para Irak es la disponibilidad de Ali Jasim, recuperado de unas molestias en el cuello. Su presencia puede ser importante para conectar con Aymen Hussein, referencia ofensiva y gran esperanza iraquí para hacer daño a una defensa francesa que no suele conceder demasiado margen.

Filadelfia mide la diferencia real entre Francia e Irak

Para Francia, el encuentro funciona como una prueba de concentración. Sobre el papel, Deschamps dispone de más talento, más experiencia y más profundidad de plantilla. Pero este tipo de partidos también exigen precisión: un error temprano, una pérdida mal defendida o un exceso de confianza pueden complicar una noche que parece controlada antes de empezar.

Irak intentará resistir desde el orden, buscar a Hussein en el juego directo y aprovechar cualquier transición con Ali Jasim. Francia, por su parte, tratará de imponer ritmo, activar a Mbappé en ventaja y evitar que el partido se convierta en una pelea incómoda.