Messi y Mbappé se juegan hoy el título de máximo goleador de la historia de los mundiales

Argentina y Francia disputan su segunda jornada del Mundial 2026 con mucho más que una victoria en el objetivo, con sus máximos goleadores, Leo Messi y Kylian Mbappé, a punto de marcar un nuevo récord en la historia de los mundiales

Este lunes 22 de junio hay choques muy interesantes en una nueva jornada del Mundial 2026, pero con la vista puesta especialmente en Argentina y Francia, que lideradas por Leo Messi y Kylian Mbappé tendrán al alcance de su pie no sólo la victoria y el pase a dieciseisavos, también el récord histórico de convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Argentina se enfrenta a Austria en la tarde de este lunes, mientras que Francia se verá las caras con Irak, con los dos países tratando de certificar su segunda victoria en esta fase de grupos y por tanto su pase a la siguiente ronda. Pero además, Messi y Mabppé están a un paso de batir un récord histórico, y este mismo lunes se comprobará si son capaces o cuál de los dos jugadores lo logra antes. De hecho, hasta el propio futbolista francés hace su apuesta por Messi.

Duelo entre Messi y Mbappé por ser el máximo goleador en la historia de los mundiales

Leo Messi anotó un hat-trick para darle la victoria a Argentina en el debut en esta edición del Mundial, mientras que Mbappé marcó un doblete para guiar también a Francia hacia la victoria en su estreno. Pero estos goles le sirvieron para mucho más. Messi empató con Miroslav Klose con 16 tantos como los máximos goleadores, pero ahora puede batir un nuevo récord y seguir ampliando su legado.

Sin embargo, no es el único que tiene esta posibilidad. Aunque un poco por detrás, Kylian Mbappé suma 14 goles y contra Irak puede marcar estos tres tantos para superar también a Klose. Cabe recordar que al alcanzar esta cifra, el delantero del Real Madrid ha superado a Olivier Giroud y ya es el máximo goleador histórico de la historia de Francia con 58 dianas.

Además, los partidos de Francia y Argentina se celebran el mismo día, por lo que este duelo entre Messi y Mbappé se resuelve en la misma jornada y se alarga para sus próximos enfrentamientos.

Mbappé apuesta por Leo Messi y reconoce que el argentino "va por delante"

El jugador del Real Madrid habló en rueda de prensa previa al partido entre Francia e Irak, consciente del desafío que tiene por delante. "Ya sabía que Messi iba a seguir marcando goles. Siempre lo hace. Él va por delante y yo voy por detrás. Yo seguiré marcando para ayudar a mi selección a llegar lo más lejos posible" reconoció el francés, que va un poco por detrás del argentino en esta carrera.

Aún así, su objetivo está puesto en ganar el título con Francia, que tiene una de las convocatorias más potentes de esta edición. "Cuando marcas goles tienes más opciones de llegar lejos, y yo quiero ganar el Mundial" explicó Kylian.