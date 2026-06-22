Mundial 2026 | Partidos de hoy lunes 22 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan Argentina-Austria, Francia-Irak, Noruega-Senegal, Jordania-Argelia

El Mundial 2026 avanza a pasos agigantados y este lunes es el turno de la segunda jornada de los Grupos I y J, con algunas de las selecciones más destacadas como Argentina y Francia

Este lunes 22 de junio se celebra una nueva jornada del Mundial 2026, que ya avanza en la segunda jornada de la fase de grupos, con la segunda ronda de los Grupos I y J. Un día en el que compiten algunas de las favoritas para esta edición de Estados Unidos, México y Canadá, como son Francia y Argentina, además de choques directos muy interesantes como el enfrentamiento directo entre Noruega y Senegal.

¿Dónde ver en TV y online los partidos de hoy del Mundial 2026?

Todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver bajo suscripción en TV a través de DAZN y Movistar Plus+, y alguno de ellos a través de Televisión Española, siendo esta jornada el choque entre Argentina y Austria el que se retransmitirá en abierto.

¿A qué hora se juega el partido entre Argentina - Austria del Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Austria dará inicio a las 19:00 hora peninsular, en plena tarde para quien lo siga desde España. El cruce reparte mucho dentro del Grupo J, donde los dos primeros sellan el billete a dieciseisavos y aún queda la opción de avanzar como uno de los ocho mejores terceros.

Argentina llega como una de las selecciones señaladas del torneo, mientras que Austria buscará incomodar a un peso pesado y arañar lo que pueda. Quién sale de inicio en cada bando se sabrá poco antes del comienzo, cuando ambos cuerpos técnicos muevan ficha.

¿A qué hora se juega el partido? Francia - Irak

El siguiente enfrentamiento, todavía a horas razonables en España será entre Francia e Irak, que se enfrentarán a partir de las 23:00 horas en la península y a las 22:00 en el archipiélago canario, ya entrada la noche en España. En un grupo de cuatro como el I, cada resultado mueve la clasificación: pasan los dos primeros y todavía hay margen para colarse en dieciseisavos siendo uno de los mejores terceros del Mundial.

Francia parte con la etiqueta de candidata, una de las plantillas más temidas del cuadro. Irak intentará plantarle cara y vender cara su piel desde el primer minuto. Los onces titulares no se confirmarán hasta los compases previos al pitido inicial.

Sin embargo, los últimos partidos del día tendrán un horario mucho más complicado de seguir desde España. El choque entre Noruega contra Senegal y el de Jordania contra Argelia se disputarán en la madrugada en horario peninsular.

¿A qué hora se juega el Noruega - Senegal del Mundial?

La cita queda fijada a las 02:00 horas en la península y a la 01:00 en Canarias, una franja de trasnoche que obligará a poner el despertador a más de uno. En el Grupo I la cuenta es sencilla: terminar entre los dos primeros da el pase directo a dieciseisavos, y el tercero todavía puede aspirar a una de las ocho plazas reservadas a los mejores terceros.

Noruega y Senegal se juegan un asalto de altura europea contra pegada africana, con dos estilos llamados a chocar de frente. Las alineaciones se desvelarán justo antes de que el colegiado pite el inicio.

¿A qué hora se juega el partido? Jordania - Argelia

Este choque se celebra en plena madrugada española, a las 05:00 horas en la península y las 04:00 en Canarias,un horario solo apto para los más insomnes. Dentro del Grupo J, el partido vale oro: los dos primeros avanzan a dieciseisavos y la puerta sigue abierta para el tercero a través de los ocho mejores terceros del campeonato.

Argelia se apoya en su pegada africana y Jordania quiere dar la sorpresa y reivindicarse en la cita mundialista. Habrá que esperar al prólogo del encuentro para conocer a los once elegidos por cada banquillo.