La ambición de Luis de la Fuente con España en el Mundial: "Este equipo aún puede crecer más"

El entrenador de la Selección Española está muy orgulloso del salto de nivel que ha ofrecido 'la Roja' respecto a su debut, firmando un partido muy sólido contra Arabia Saudí, pero siendo consciente de que aún hay mucho margen de mejora para pelear por el Mundial

La Selección Española está de vuelta. No es que en algún momento se fuera, pero es cierto que tras un inesperado empate a cero contra Cabo Verde en sus estreno en el Mundial 2026, surgieron dudas con el equipo. Pero lejos de achantarse, el equipo español se ha puesto las pilas y ha firmado una contundente victoria contra Arabia Saudí en la segunda jornada. El regalo perfecto para Luis de la Fuente, que además de su cumpleaños, hoy celebra el acariciar prácticamente los dieciseisavos de esta competición.

Sin embargo, el seleccionador de España tampoco quiere ahora que ya se piense en ganar el título, aunque es cierto que 'la Roja' es una de las claras favoritas desde antes incluso de iniciar el torneo por países. Por ello, reconoce el buen hacer de su equipo, pero también que hay muchas cosas que mejorar, a pesar de una victoria por 4-0.

Luis de la Fuente, muy orgulloso de la contundente victoria de la Selección Española contra Arabia Saudí

El técnico español ha recibido un gran regalo de parte de Lamine Yamal, Oyarzabal y el resto de sus jugadores, con una importante victoria para que España se coloque primera de grupo y acaricie la siguiente ronda. Y aunque no hay que relajarse, sí ha querido felicitar el gran partido que han hecho los jugadores de 'la Roja'. "Cada partido es diferente y hemos demostrado que lo que hemos hecho hoy es lo que había que hacer. Ha salido todo bien" ha explicado Luis de la Fuente al finalizar este enfrentamiento.

"El pique que tenía el equipo era saludable y sano porque sabían que lo podían hacer mejor, como hoy han demostrado. El análisis de este partido es muy positivo, nos da mucha calma" analiza el entrenador, consciente de que España ha salido al ataque desde el primer minuto y no ha dado margen a Arabia Saudí, especialmente tras las críticas por el flojo inicio de competición.

Luis de la Fuente pide más a España para pelear por el Mundial 2026

A pesar de esta sólida victoria y el buen juego demostrado, no se puede pasar de la decepción a hablar de ganar el Mundial. El camino es largo y quedan muchos partidos y países por delante, por lo que Luis de la Fuente es consciente de que no hay que relajarse y hay que seguir puliendo el juego. "Queríamos retomar sensaciones, pero hoy también pensamos que tenemos que seguir mejorando. Hemos mejorado aspectos de juego que el otro día no fluyeron" reconoce el seleccionador.

Aunque eso sí, todavía hay margen de mejora. "Insisto, hay que seguir creciendo y ante Uruguay ser aún mejores. Este equipo aún puede crecer más" concluye De la Fuente.