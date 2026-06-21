1. El doblete de Oyarzabal en el Mundial le mete en la élite goleadora de España y ya supera a Butragueño

El jugador de la Real Sociedad ha sido clave para la victoria de España contra Arabia Saudí en el Mundial, que le coloca como el séptimo máximo goleador de la historia de la Selección Española, superando a Butrageño

Mikel Oyarzabal ha sido una de las figuras claves de la victoria de España contra Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial 2026. 'La Roja' no podía permitirse fallar tras un insípido empate contra Cabo Verde en su estreno en esta edición y han sabido reaccionar a tiempo y firmar una goleada contra Arabia Saudí para colocarse como líderes del Grupo H. Pero además, Oyarzabal demuestra su compromiso y eficacia con la Selección y escala en el ranking de máximos goleadores de la historia de la Selección Española.

El delantero de 'la Roja' ha marcado un doblete decisivo en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial para garantizar la victoria de España y así colocar a su país como líder del Grupo H, a la espera del partido entre Uruguay contra Cabo Verde. Pero además de a nivel colectivo, Oyarzabal también ha triunfado a nivel individual, superando a Butragueño en el ranking de máximo goleadores de la Selección Española.

Oyarzabal iguala a Morientes y supera a Butragueño como el séptimo máximo goleador de la Selección Española

El delantero de la Real Sociedad ha sido el que ha hundido a Arabia Saudí tras un doblete en tres minutos, pasando del 1-0 al 3-0, una diferencia bastante notable de cara al devenir del partido. Desde entonces, el país que dirige Georgios Donis se vino abajo y el equipo de Luis de la Fuente pudo certificar su victoria.

Pero además, con estos dos tantos, Oyarzabal alcanza los 27 tantos en 55 partido, superando a Emilio Butragueño y alcanzando a Fernando Morientes como el séptimo máximo anotador de España.

Mikel Oyarzabal avanza en el ranking como máximo goleador de España

Este doblete de Oyarzabal le coloca, empatado con Morientes, como el séptimo máximo goleador de la historia de España. A lo largo de este torneo tiene la oportunidad de seguir anotando y seguir escalando puestos en este ranking. Ahora tiene por delante a David Villa (59 en 98 partidos) el máximo goleador español, Raúl González (44 en 102), Fernando Torres (38 en 110), Álvaro Morata (37 en 87), David Silva (35 en 125) y Fernando Hierro (29 en 89), en ese orden.

Oyarzabal, elegido el mejor jugador de España en su partido contra Arabia Saudí en el Mundial

En el partido en el que el delantero español se ha colocado como el séptimo máximo goleador de la Selección, Oyarzabal ha sido recompensado con el reconocimiento de ser el mejor jugador del partido, en un encuentro en el que han destacado varias piezas de la lista de Luis de la Fuente. El técnico ha acertado con la titularidad de Dani Olmo, que ha abierto espacios, y la de Pedro Porro, contundente en defensa y gran aliado en ataque.