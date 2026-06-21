España - Arabia Saudí: en directo el partido de hoy del Mundial 2026 en vivo online

La Selección Española se enfrenta a Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial, después de un empate inicial contra Cabo Verde, por lo que no pueden fallar en este choque decisivo antes de enfrentarse a Uruguay

¡Buenas tardes! Este domingo hay una nueva cita con la Selección Española. 'La Roja' disputa su segunda jornada de esta fase de grupos y lo hará contra Arabia Saudí, a partir de las 18:00 hora española

España no puede fallar en este enfrentamiento contra Arabia Saudí, después de un inesperado empate a cero contra Cabo Verde en su estreno en esta edición. Los dos países repartieron puntos, pero sin goles, por lo que están al final del cuadro del Grupo H.

Arabia Saudí, por su parte, llega a esta segunda jornada también tras un empate inicial. Sin embargo, el país asiático tiene cierta ventaja respecto a España ya que consiguieron anotar contra Uruguay. De hecho, el país que dirige Georgios Donis pudo complicar mucho el debut de la bicampeona, aunque al final Araújo pudo rescatar el empate con un resultado final de 1-1. Arabia Saudí 1- 1 Uruguay: Araújo rescata el empate en los últimos minutos y España respira aliviada

La Selección Española rompe el silencio antes de su partido clave en el Mundial: Borja Iglesias y Zubimendi responden a las críticas

La Selección Española dejó ciertas dudas al no poder marcar ni un gol contra Cabo Verde, que se estrenaba en un Mundial. Sin embargo, los jugadores de 'La Roja' han aprovechado estos días de entrenamiento para reivindicarse y dejar claro que ya han superado el tropiezo inicial y que tienen capacidad de sobra para darle la vuelta a esta primera sensación agridulce.

Para esta segunda jornada Luis de la Fuente ya ha pensado varios cambios en el once inicial para tratar de construir un equipo con más acierto de cara a puerta, que fue lo que falló contra Cabo Verde. Eso y que Vozinha se convirtió en el héroe de su país al detener todos los disparos de España.

Luis de la Fuente apuesta por Lamine Yamal como el extremo titular para el partido contra Arabia Saudí, confirmando la recuperación del jugador del FC Barcelona, que se estrena en el once inicial en este Mundial.

Los dos países llegan al Estadio que va a acoger este choque, con el once inicial de España ya confirmado y a la espera de conocer a los once jugadores titulares por los que apuesta Georgios Dionis para este gran reto

La Selección de Arabia Saudí aún se resiste a publicar su alineación confirmada, aunque se prevén pocos cambios respecto al once que sacó Dionis contra Uruguay, con el que consiguieron ponerse por delante de la bicampeona.

Georgios Dionis también da a conocer los futbolistas que competirán de inicio en el partido contra España

Todos los países de este grupo están empatados con un punto , por lo que España debe vencer al país asiático para evitar sustos tras su empate a cero inicial contra Cabo Verde.

A falta de más de una hora para que empiece el partido de la segunda jornada del Grupo H, el de España contra Arabia Saudí, los dos países ya han dado a conocer cuáles serán los jugadores que pelearan por una victoria clave.

Además de la titularidad de Lamine Yamal , que se estrena en el once inicial en este Mundial, también hay varias rotaciones que demuestra que 'La Roja' va a salir al ataque en esta segunda jornada. Dani Olmo se une al centro del campo , con espacios para que corra y preste ayuda a los delanteros, mientras que refuerza la banda con Pedro Porro.

Una hora para que los futbolistas de España y Arabia Saudí salgan al terreno de juego en el Estadio de Atlanta, pero los españoles ya han querido hacer un primer 'estudio' del escenario que va a acoger esta importante cita

El partido entre España y Arabia Saudí da inicio a la segunda jornada del Grupo H de esta fase de grupos. Recordamos cómo está actualmente el cuadro tras la primera jornada

Este mismo domingo se disputará también el partido entre Uruguay y Cabo Verde, los rivales del España en el Grupo H. Sin embargo, será a un horario mucho más complicado, a las 00:00 hora española

Los futbolistas de España y de Arabia Saudí salen al césped del Estadio de Atlanta para realizar el último calentamiento antes del partido , mientras las gradas comienzan a llenarse. Recordamos la importancia de este encuentro para ambos países, que tomarían ventaja en la clasificación en caso de victoria, después de un empate total en la primera jornada.

A falta de más de hora y media para que inicie el partido, España ya tiene su alineación confirmada. Luis de la Fuente apuesta por:

La Selección Española juega este domingo un partido clave en este Mundial 2026. Tras el empate a cero en su estreno en esta competición, siendo incapaces de marcar a Cabo Verde, deben ponerse las pilas y llevarse la victoria contra Arabia Saudí para no meterse en un lío en busca del pase a la siguiente ronda, los dieciseisavos. Por ello, Luis de la Fuente tiene un nuevo plan para esta segunda jornada.

España no convenció, más bien defraudó, en su partido debut en esta edición del Mundial, en la que es una de las principales candidatas para conquistar el título. Sin embargo, el empate inicial dejó algunas dudas, aunque los jugadores han tratado de aliviarlas todas. Es hora de demostrarlo sobre el terreno de juego, concretamente en el Estadio de Atlanta.

La Selección Española se la juega en el Mundial contra Arabia Saudí

La 'Roja' tiene otra cita mundialista este domingo 21 de junio, en un choque contra Arabia Saudí que se disputará a las 18:00 horas en el Estadio de Atlanta. Un segundo partido que va a ser clave, ya que a la espera de lo que ocurra entre Uruguay y Cabo Verde, los españoles necesitan sumar una victoria y goles para escalar posiciones en el cuadro.

Pero el país asiático no es un rival sencillo, como ya demostraron ante Uruguay, a quiénes metieron en un serio lío en la primera jornada, aunque la 'celeste' pudo rescatar un empate en los últimos minutos. De esta forma, el Grupo H terminó la primera jornada con un empate total a puntos, aunque con desventaja para España al no conseguir anotar ni un tanto.

Ver en directo online el partido de España contra Arabia Saudí del Mundial

El partido entre España y Arabia Saudí se podrá ver por Televisión Española, pero también a través de ESTADIO Deportivo, dónde encontrarás la mejor cobertura de la 'Selección' en el Mundial. Dos horas antes arrancamos la premia, para posteriormente hacer un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Estadio Atlanta. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Alineaciones probables de España y Arabia Saudí

A la espera de conocer cuáles serán los onces definitivos que elijan Luis de la Fuente y Georgios Donis, estas son las alineaciones probables

España: Unai Simón; Llorente, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella; Fabián, Rodri, Pedri; Ferran, Oyarzabal, Nico Williams.

Arabia Saudí: Al-Owais; Saud, Al-Amri, Al-Tambakti, Al-Harbi; Mohammed Aboulshamat, Kanno, Al-Khaibari, Al-Dawsari; Al-Buraikan, Al-Juwayr.