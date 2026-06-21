Alemania 2 - 1 Costa de Marfil: Los de Nagelsmann salvan los muebles pero Kessié les da un golpe de realidad

La selección alemana logra una apuradísima victoria con un gol en los últimos minutos contra Costa de Marfil, pero dejan sensaciones muy agridulces a pesar de arrasar en su debut en el Mundial 2026, bajando a la tierra el país germano

La Selección alemana dejó grandes sensaciones tras su goleada a Curazao, llevándose la victoria en la primera jornada con un resultado de 7-1. Un marcador que colocó al país que dirige Julian Nagelsmann como uno de los principales favoritos para pelear por el título en esta edición de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, días después han bajado el suflé en su enfrentamiento contra Costa de Marfil, a pesar de haber logrado la victoria de forma ajustadísima en los últimos minutos.

De hecho, ha sido Deniz Undav el que ha rescatado los tres puntos para Alemania, que ya acaricia el pase a los dieciseisavos , con un sufrido doblete, el último tanto en los últimos minutos del descuento. Costa de Marfil deja escapar el que podría haber sido un importantísimo empate para ellos, después de haber ido ganando casi todo el partido gracias al golazo de Kessié.

Deniz Undav deja a Alemania a un paso de la clasificación y Kessié sorprende con Costa de Marfil

Alemania arrasó a Curazao en su primer partido en el Mundial, y quizás se confiaron demasiado por este resultado. En el segundo enfrentamiento de fase de grupos, el equipo germano ha estado impreciso de cara a portería y mucho más lento en el juego, tanto que han dejado sensaciones agridulces a pesar de la victoria contra Costa de Marfil en los últimos minutos.

Los teutones salieron a esta segunda jornada mucho más tranquilos y relajados, quizá pensando que tener en frente a Costa de Marfil no le iba a complicar mucho las cosas. Pero para hacer mucho más emocionante el partido, Franck Kessié dio la sorpresa en el minuto 30 y marcó un golazo para adelantar al país africano.

Los de Nagelsmann salieron mucho más motivados en el segundo tiempo y buscando la portería rival constantemente, pero Costa de Marfil se quería agarrar a su ventaja inicial y no daba tregua, haciendo un gran partido a la defensiva. Sin embargo, la calidad individual alemana propició que Undav lograra empatar el partido en el minuto 68.

Golpe de realidad para Nagelsmann y los alemanes en el Mundial

A partir de entonces fue un asedio alemán, que no paró de buscar la victoria. De hecho, no bajaron los brazos a pesar de la resistencia marfileña y fue en el descuento, en el minuto 4 de los 6 de añadido, cuando Undav marcó el doblete para darle la victoria a su país y dejar prácticamente sellada su clasificación a los dieciseisavos de final.

Sin embargo, esta agónica victoria no es suficiente para Alemania si quiere pelear por el título, por lo que se han llevado un golpe de realidad tras encumbrarse demasiado pronto por su goleada a Curazao.

Malas noticias para Alemania: lesión de Nico Schollterbeck

La mala noticia para los germanos es que Nico Schollterbeck tuvo que ser sustituido tras una lesión durante este enfrentamiento. La parte positiva para Costa de Marfil, a pesar de la derrota en los últimos minutos, ha sido comprobar que Diomandé es su gran estrella y que pueden tener opciones en su próximo enfrentamiento contra Curazao.

Ficha técnica

2 - Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich (c), Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck (Antonio Rüdiger, m.46), Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic (Nadiem Amiri, m.60), Jamal Musiala (Deniz Undav, m.60), Florian Wirtz; Leroy Sané (Jamie Leweling, m.60) y Kai Havertz (Leon Goretzka, m.84).1 - Costa de Marfil: Yahia Fofana; Wilfried Singo (Guela Doué, m.80), Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Franck Kessié (c), Ibrahim Sangaré (Seko Fofana, m.75), Christ Inao Oulai; Amad Diallo (Simon Adingra, m.75), Ange-Yoan Bonny (Evann Guessand, m.75) y Yan Diomande (Nicolas Pépé, m.84).Goles: 0-1, m.29: Franck Kessié. 1-1, m.68: Deniz Undav. 2-1, m.90+4: Deniz Undav.Resultado: Alemania 2 - Costa de Marfil 1.Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR). Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar, ambos de Paraguay. VAR: Antonio García (URU).