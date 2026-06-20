Países Bajos 5 - 1 Suecia: Brian Brobbey y Cody Gakpo lideran a la 'naranja mecánica' en el Mundial

La selección neerlandesa está prácticamente clasificada para los dieciseisavos del Mundial 2026 tras golear a Suecia, quién sí tendrá que imponerse a Japón en la lucha por la segunda plaza

Suiza ha pasado de golear a ser goleada en el Mundial 2026. Después de un brillante estreno contra Túnez, en el que se llevaron la victoria por 5-1, Países Bajos tomó nota y les ha derrotado en su choque directo con este mismo resultado. Un partido mucho más serio de la selección que dirige Ronald Koeman, después de un empate inicial contra Japón.

Brian Brobbey ha sido el encargado de encaminar la gran victoria neerlandesa en la segunda jornada, después de adelantar a su país en el minuto cinco, dejando a Suecia totalmente descolocada, y firmando el doblete en el minuto 17. Mientras que el autor de otro doblete, Cody Gakpo, ha sido el encargado de anotar el centésimo gol de esta copa del mundo.

Brian Brobbey y Cody Gakpo tumban a Suecia tras su gran estreno en el Mundial

Sólo cinco minutos necesitó Países Bajos para adelantarse en el marcador en su enfrentamiento contra Suecia. Koeman no salió contento tras el empate a dos contra Japón y sus jugadores se han puesto las pilas en este choque contra Suecia que iba a ser decisivo en el Grupo F. Brian Brobbey abrió el marcador y sentenció a los suecos pocos minutos después con un doblete.

Suecia también tuvo ocasiones de sobra en la primera parte, pero no las supieron aprovechar, y esta vez los neerlandeses no perdonaron. Tras el doblete de Brobbey, el gran cambio respecto al primer partido, llegó el de Cody Gakpo en la segunda parte, en los minutos 47 y 54, para dejar prácticamente sin opciones a la selección que dirige Graham Potter.

Aún así, los suecos consiguieron marcar el gol de honor pocos minutos después, en el 59, y llevarse un tanto que va a ser muy importante para la clasificación en la tabla. Pero los neerlandeses no habían dicho su última palabra y Summerville, que ya anotó en el primer partido, marcó el quinto gol en el 89 para firmar 'la manita'.

Goleada de Países Bajos para meter miedo en el Mundial 2026

Países Bajos no llamó especialmente la atención en su primera jornada, en la que sumaron un punto al empatar contra Japón por 2-2. Sin embargo, un prestigioso matemático les colocó de forma sorprendente como el país que ganará este Mundial y con la goleada ante Suecia ya están metiendo algo más de miedo.

Ficha técnica

5 - Países Bajos: Bart Verbruggen; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Tijjani Reijnders (Til, m.60), Frenkie de Jong (Koopmeiners, m.60), Ryan Gravenberch; Cody Gakpo (Lang, m.91), Donyell Malen (Summerville, m.46) y Brian Brobbey (Depay, m.73).

1 - Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelöf, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Gabriel Gudmundsson (Stroud, m.93), Yasin Ayari (Ali, m.79), Jesper Karlström (Zeneli, m.53), Alexander Bernhardsson (Elanga, m.56); Benjamin Nygren (Bergvall, m.56); Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

Goles: 1-0, m.6: Brobbey; 2-0, m.16: Brobbey; 3-0, m.48: Gakpo; 4-0, m.54: Gakpo; 4-1, m.59: Elanga; 5-1, m.89: Summerville.

Árbitro: Michael Oliver (ING). Mostró cartulina amarilla a Gudmundsson (m.53), Ayari (m.75) y Bergvall (m.81), de Suecia.