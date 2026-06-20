Luis de la Fuente ensaya cambios ante Arabia Saudí y Víctor Muñoz se aleja del debut en el Mundial

La Selección Española se juega sus opciones en el Mundial 2026 en el partido contra Arabia Saudí y para ello el seleccionador, Luis de la Fuente, ya prueba cambios para el once titular respecto al que eligió contra Cabo Verde, que acabó en empate a cero

La Selección Española tiene un partido clave en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, en el que se enfrentarán a Arabia Saudí. Después de un decepcionante debut, empatando a cero contra Cabo Verde, deben ganar al país que dirige Georgios Donis si no quieren llevarse un susto en esta primera fase. Para ello, Luis de la Fuente ya prepara un importante cambio en el once titular.

Así lo ha probado este sábado en último entrenamiento de preparación para el partido ante Arabia Saudí, que se disputa este domingo 21 de junio a las 18:00 hora española. Las miras muy puestas en la recuperación de Lamine Yamal, todo lo contrario a la situación de Víctor Muñoz, que hace crecer las alarmas en la Selección Española.

Lamine Yamal, la arriesgada apuesta de Luis de la Fuente para el triunfo de España contra Arabia Saudí en el Mundial

La 'Roja' completó este sábado su último entrenamiento antes de la segunda jornada de la fase de grupos, en la que se medirán a Arabia Saudí, quién ya puso contra las cuerdas a Uruguay. Para evitar sorpresas desagradables, Luis de la Fuente ha aprovechado para probar variaciones respecto al once inicial que sacó en el partido contra Cabo Verde.

Especialmente, estas modificaciones van dirigidas al centro del campo y la delantera, con todas las miradas señalando a Lamine Yamal. La recuperación del jugador del FC Barcelona es la baza del seleccionador español para este segundo partido, a quién ya espera poder tener a su disposición. Sin embargo, ahora mismo calcula que el tiempo que puede jugar, al no estar totalmente recuperado, será de 60 minutos para el próximo partido.

¿Será Lamine Yamal titular con España contra Arabia Saudí?

La respuesta no la tendremos hasta que salga la alineación confirmada, normalmente una hora antes de que inicie el partido de esta segunda jornada. Sin embargo, ya se pueden hacer cábalas. Todo parece indicar que el delantero no apunta a ser titular contra Arabia Saudí, a la espera de si España puede resolver el partido sin complicaciones. Pero sí será uno de los primeros cambios si las cosas se complican.

Víctor Muñoz, sin entrenar con el grupo y cada vez con más dudas para el Mundial

A pesar de que España tiene varios jugadores muy potentes en ataque, una de las grandes apuestas de Luis de la Fuente para esta competición ha sido Víctor Muñoz, que ha destacado mucho en la temporada regular con Osasuna. El extremo izquierdo se ha convertido en uno de los jóvenes con más proyección de La Liga, tanto que ha captado la mirada del Liverpool, con quiénes ya ha firmado su nuevo contrato durante la concentración en Chattanooga.

Sin embargo, su debut en el Mundial cada vez parece más lejano. El delantero catalán llegó tocado a la concentración y este pasado jueves sufrió una nueva lesión muscular. Por ello, hoy se ha vuelto a entrenar separado del grupo y sin fecha prevista para su debut. De hecho, si España avanza de fase de grupos, habría que ir pensando en un posible sustituto.