Luis de la Fuente: revolución a la vista ante Arabia Saudí

El técnico de la selección española podría introducir varios cambios con la entrada de futbolistas como Lamine Yamal, Dani Olmo o Nico Williams por otros como Gavi o Ferran Torres

La selección española de Luis de la Fuente se jugará este próximo domingo su futuro en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Tras el inesperado empate sin goles ante Cabo Verde, selección que debutaba en un Mundial, a España solo le queda salir a por todas ante Arabia Saudí para disipar las dudas y de paso, sumar cuatro puntos que podrían provocar que se jugasen la primera plaza del grupo en la última jornada ante Uruguay.

Tras el empate ante Cabo Verde, entre los jugadores de la selección española hubo varios 'señalados' por su falta de rendimiento ante un combinado caboverdiano que está considerado uno de los de menor nivel de todo el Mundial. Gavi, el cual ya fue una de las polémicas de la lista de Luis de la Fuente, no rindió como esperaba Luis de la Fuente en la banda izquierda. Además, la falta de pegada de jugadores como Ferran podrían relegar al delantero del Barcelona en favor de otro culé. El nombre de Lamine Yamal también podría ser uno de los que cuente con más minutos.

El once de Luis de la Fuente para medirse a Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial

El once titular de Luis de la Fuente en la selección española para enfrentarse a Arabia Saudí, al igual que tiene dudas del centro del campo hacia delante, tiene ciertas piezas aseguradas. En la portería parece claro que Unai Simón será el portero titular de España en este Mundial ya que ante Cabo Verde solventó sin problemas el poco trabajo que tuvo.

En la defensa de España también parece clara la línea de cuatro con Cubarsí y Laporte en el eje de la zaga y Cucurella y Marcos Llorente por banda. Precisamente los laterales de España fueron dos de los mejores en el choque ante Cabo Verde aunque no fueron especialmente incisivos en la profundidad. En el centro del campo es donde empiezan los 'problemas' para Luis de la Fuente.

Gavi, Ferran y Fabián: las dudas de Luis de la Fuente

Hablar de Fabián es hacerlo de un jugador que es indiscutible para Luis de la Fuente pero el jugador del PSG no ofreció su mejor versión el pasado lunes ante Cabo Verde. Sin ser clara su salida del once, jugadores como Mikel Merino o incluso Dani Olmo, podrían ocupar su sitio. Si que parece más claro la salida del once titular de uno de los principales señalados tras el empate ante Cabo Verde: Gavi.

A pesar de que el jugador del Barcelona se ha defendido en estos días en rueda de prensa, podría partir desde el banquillo y en su lugar jugar un Nico Williams que contó con pocos minutos ante Cabo Verde. Ahí Luis de la Fuente tendrá que valorar el estado físico del jugador del Athletic Club aunque hay otras alternativas como las de Yeremy Pino o Álex Baena.

El propio Luis de la Fuente explicó en COPE el pasado viernes la idea que tenía con la titularidad de Gavi ante Cabo Verde: "Con Gavi, en un principio, el planteamiento que nosotros teníamos es que habíamos visto en el partido de Perú que Gavi nos dio mucha amplitud, nos dio mucha profundidad, estuvo muy dinámico. Además, Gavi es un jugador que por dentro también se asocia muy bien. Queríamos tener el juego asociativo en la amplitud y cuando se jugara en el juego interior, pero a la vez la amplitud que nos daba Cucurella o Marcos".

Las incógnitas de Ferran y de Lamine Yamal

En la línea de arriba también podría haber una serie de cambios y es que Ferran fue señalado por su falta de puntería en las ocasiones de las que dispuso ante Cabo Verde. Luis de la Fuente podría optar por darle entrada a Dani Olmo aunque no se trate de jugadores similares pero si de un claro corte ofensivo.

Otro de los jugadores, que podría entrar de inicio aunque sin tenerlo sobre el terreno de juego los 90 minutos es Lamine Yamal. El jugador del Barcelona salió en el segundo tiempo del choque ante Cabo Verde y fue el momento en el que España generó peligro de manera más continua.

El propio Lamine ha expresado que su situación física no le da para jugar los 90 minutos pero eso no impediría que Luis de la Fuente lo coloque de inicio para tratar de dejar encarrilado el choque ante Arabia Saudí lo antes posible. "Quiero estar en el campo, al final aunque sepas que no puedas jugar 90 minutos siempre tienes ganas de tocar campo, de ayudar al equipo", declaró Lamine Yamal.

Sobre el estado físico de Lamine, Luis de la Fuente confirmó que está para jugar: "Lamine está ya no para 90 minutos, pero está para jugar. Ahora, depende, es que depende de los ritmos del partido, los tiempos del partido". Además el técnico de España puntualizó en que el jugador del Barcelona está para jugar en torno a una hora de partido: "Yo creo que su rendimiento ahora óptimo puede estar en torno a una hora, más o menos. Que pueden ser 50 o pueden ser 63".

Luis de la Fuente no aclara pero da pistas sobre el once de la selección española

Luis de la Fuente, en declaraciones al medio citado anteriormente, dejó entrever que en el partido Arabia Saudí habrá una serie de cambios. El técnico de España, cuestionado sobre el choque ante Cabo Verde, afirmó que tras analizarlo, habría introducido cambios: "Vamos a ver. Es fácil hablar después y siempre cambiarías cosas. Siempre, casi siempre, se cambiarían cosas. Lo más importante es que antes del partido estábamos convencidos de que iba a ser el planteamiento adecuado para ganarlo".

Además, insistido sobre posibles variaciones en el once, declaró que podría haberlos: "Puede haber cambios. Puede haber. Que no significa que se señale a nadie. Esto es un equipo, una plantilla, y aquí son importantes los 26 jugadores. Cada uno va a tener su importancia y su trascendencia en la medida que vayan los partidos transcurriendo. Aquí no se da a nadie por señalado cuando sucede un cambio, porque es que saben, nos conocemos, saben cómo tomo las decisiones yo".

La revolución que puede provocar Cabo Verde en España

Por tanto, Luis de la Fuente no ha descartado en una de sus últimas declaraciones antes del partido ante Arabia Saudí, introducir cambios en el once de España ya que tras lo visto ante Cabo Verde se pudo comprobar que algo no funcionó.

Las dudas principales son del centro del campo hacia delante con la entrada de futbolistas como Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo en detrimento de otros como Gavi, Ferran o incluso Fabián. En definitiva, Luis de la Fuente podría apostar por una revolución tras el batacazo ante Cabo Verde, selección que debutaba en el Mundial ante España.