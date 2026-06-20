Luis de la Fuente se la juega ante Arabia Saudí: un once que puede marcar su papel como entrenador

Varios jugadores de España quedaron señalados tras el debut en el Mundial 2026. Con un nuevo reto por delante en el Grupo H, las posibles participaciones de Gavi, Lamine Yamal o Nico Williams determinarán el carácter del seleccionador español

Luis de la Fuente tiene ante Arabia Saudí un partido incómodo, pero también una oportunidad enorme. España llega a la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 con la obligación de reaccionar tras un estreno gris ante Cabo Verde, y con el debate instalado alrededor del once titular.

La duda no es solo si jugarán Gavi, Lamine Yamal o Nico Williams. La verdadera pregunta es qué tipo de seleccionador quiere ser Luis de la Fuente cuando la presión aprieta, la prensa señala y el margen de error empieza a desaparecer

Luis de la Fuente decide ante Arabia Saudí algo más que una alineación

Una alineación nunca son solo once jugadores en un Mundial. Es una declaración de intenciones, una respuesta al contexto y, muchas veces, una forma de medir la autoridad de quien manda.

Luis de la Fuente llega al partido contra Arabia Saudí con un problema evidente: si toca el equipo para acercarse demasiado a lo que reclama el ruido exterior, puede transmitir una imagen de debilidad. Si mantiene su plan y gana, saldrá reforzado. Si lo mantiene y pierde, las críticas no serán una tormenta: serán un juicio.

Esa es la trampa de los seleccionadores. Todo parece táctico hasta que deja de serlo. La entrada o salida de Gavi, el papel de Lamine Yamal, la presencia de Nico Williams o el peso de Pedri no solo se analizarán por lo que ocurra en el campo. Se leerán como una prueba de personalidad.

Gavi se convierte en el termómetro del liderazgo de Luis de la Fuente

Gavi es ahora mismo mucho más que un futbolista dentro del debate español. Es el símbolo perfecto de esta discusión.

Si Luis de la Fuente lo quita porque considera que el partido pide otra cosa, la decisión es legítima. El fútbol también va de ajustar, corregir y leer rivales. El problema sería distinto: retirarlo porque el entorno lo exige, porque las críticas pesan más que el análisis interno o porque el seleccionador busca protegerse antes que competir.

Ahí la señal sería peligrosa. Una Selección no puede ser gobernada desde la tertulia. Y menos en un Mundial, donde cada gesto se amplifica y cada concesión se interpreta como una grieta.

Gavi puede jugar mejor o peor, puede encajar más o menos según el rival, pero su caso no debería convertirse en una votación popular. Si el seleccionador cree que le da presión, energía, agresividad y equilibrio, debe sostenerlo. Y si cree que no, debe explicarlo con hechos, no con miedo.

Arabia Saudí mide la valentía de España en el Mundial

Arabia Saudí no es el rival ideal para gestionar dudas. Ya demostró en Qatar 2022 que sabe vivir con el papel de amenaza incómoda y llega a este Mundial 2026 con capacidad para castigar cualquier desconexión.

España, además, necesita algo más que ganar. Necesita recuperar autoridad. El empate ante Cabo Verde dejó una sensación de equipo espeso, con falta de mordida y demasiada dependencia de la inspiración individual.

Por eso el partido es tan delicado. Si Luis de la Fuente introduce cambios, tendrá que hacerlo sin que parezca una rendición al debate público. Si apuesta por Lamine Yamal o Nico Williams, debe ser porque el encuentro exige desborde, amplitud y profundidad, no porque el banquillo se haya convertido en una respuesta al titular del día.

Mantener el plan y ganar daría a Luis de la Fuente un golpe de autoridad

El escenario que más puede reforzar a Luis de la Fuente es también el más arriesgado: sostener su criterio, resistir la presión y ganar.

Si España vence a Arabia Saudí con un once reconocible, con Gavi dentro o con una estructura que no parezca diseñada para contentar al entorno, el seleccionador habrá ganado algo más que tres puntos. Habrá recuperado mando.

Ese golpe sobre la mesa tendría mucho valor. No porque cierre el debate, sino porque demostraría que De la Fuente no se deja gobernar por el ruido. En un Mundial, esa imagen importa. Los jugadores necesitan percibir que el cuerpo técnico tiene convicción, no que improvisa según el último análisis televisivo.

Una derrota dejaría muy tocada la imagen del seleccionador

El reverso es evidente. Si Luis de la Fuente mantiene una apuesta discutida y España tropieza, su figura quedará dañada.

No será una crítica menor. Se le acusará de inmovilismo, de orgullo, de no saber leer el momento y de proteger a ciertos jugadores por encima del rendimiento colectivo. Y, aunque algunas acusaciones sean injustas, el fútbol de selecciones funciona así: el resultado ordena el relato.

Luis de la Fuente debe elegir con personalidad, no con miedo

La gran decisión de Luis de la Fuente no consiste en poner o quitar a Gavi. Consiste en demostrar que la Selección española tiene un entrenador con criterio propio.

El partido ante Arabia Saudí exige fútbol, sí, pero también carácter desde el banquillo. Si De la Fuente acierta, el debate cambiará de tono y España respirará. Si falla, cada decisión previa se convertirá en munición.

Ahí está el verdadero reto: no acertar el once que pide la prensa, sino acertar el once que necesita España para después, asumir las consecuencias, ya sean positivas o negativas.