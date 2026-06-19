Cubarsí pide "más garra" a España antes del examen contra Arabia Saudí: "Tenemos que dar un paso adelante"

El central del FC Barcelona defendió la confianza de La Roja tras 32 partidos invicta, admitió que el equipo debe de corregir diferentes detalles y habló de Lamine Yamal, Pedri y Laporte

Pau Cubarsí compareció antes del España - Arabia Saudí con un mensaje sereno, pero exigente. El central del FC Barcelona defendió la confianza del grupo después del empate sin goles ante Cabo Verde, aunque admitió que La Roja necesita corregir aspectos importantes para la segunda jornada del Grupo H en el Mundial 2026.

España jugará este domingo en Atlanta ante un rival que también llega con un punto. Cubarsí habló de su debut mundialista, además de algunos compañeros como Lamine Yamal, Laporte o Pedri, y de las indicaciones de Luis de la Fuente.

Pau Cubarsí admite que España debe dar un paso adelante

Cubarsí no escondió que el estreno ante Cabo Verde dejó deberes. España tuvo balón, pero le faltó ritmo, profundidad y capacidad para transformar la posesión en ocasiones claras: “Tenemos que mejorar algunas cosas. Al final esto es fútbol y hay días que las cosas pueden salir mejor o peor, pero ya estamos estudiando a Arabia”.

El mensaje fue aún más concreto cuando habló de lo que Luis de la Fuente ha pedido al grupo. “Necesitamos un poco más de garra y de ambición de cara a gol y, sobre todo, en el ritmo de circulación de balón para desgastar a los rivales”, señaló.

España se mide a Arabia Saudí tras 32 partidos sin perder

El empate inicial no ha roto la confianza dentro del vestuario. Cubarsí recordó que España llega de una dinámica muy sólida y que no puede permitir que un mal partido cambie la percepción del trabajo realizado: “Hay que confiar siempre, venimos de 32 partidos invictos y haciendo las cosas muy bien, no solo este año, sino también los anteriores. No podemos bajar de esta dinámica”.

La frase resume el equilibrio de La Roja antes del segundo encuentro. Hay autocrítica, pero no alarma. España sabe que el duelo contra Arabia Saudí puede marcar el rumbo del grupo, aunque el central insistió en que el equipo llega “con las pilas cargadas” y preparado para reaccionar.

Cubarsí revive su debut mundialista con España

Para Cubarsí, el Mundial tiene también una carga emocional evidente. El central, uno de los jugadores más jóvenes de la convocatoria, reconoció que los instantes previos a su debut fueron especiales.

“Sentí orgullo de mí mismo de poder estar allí y, sobre todo, me acordé de mi familia”, explicó. También admitió que terminó “un poco cabizbajo” por el empate, aunque convencido de que España puede cambiar la situación.

El defensa habló de su presencia en el torneo como un sueño de infancia. “Es un sueño poder estar aquí y tener la confianza del míster. Con muchas ganas de jugar, de demostrar, pero sobre todo de ayudar al equipo tanto dentro como desde fuera del campo”, añadió.

Laporte ayuda a Cubarsí en una defensa con competencia

Cubarsí también se refirió a su relación con Aymeric Laporte, con quien ha compartido más minutos en el eje de la defensa. El jugador del Barcelona destacó la experiencia del central y la comunicación entre ambos: “Los cuatro centrales que estamos en la convocatoria podrían jugar de titulares. Es cierto que estoy jugando más con Laporte y la verdad que me ayuda bastante porque tiene más experiencia que yo y nos corregimos mutuamente”.

Esa competencia interna aparece como una de las garantías para De la Fuente. España necesita crecer desde la seguridad defensiva, especialmente ante una Arabia Saudí que puede volver a plantear un partido cerrado y esperar sus opciones al contragolpe.

Lamine Yamal marca el debate antes de Arabia Saudí

El estado físico de Lamine Yamal fue otro de los temas de la comparecencia. Cubarsí evitó dramatizar y defendió que el extremo conoce mejor que nadie sus sensaciones: “Todos los que estamos aquí tenemos unas ganas locas de jugar. A ninguno le gusta estar lesionado, pero tiene la cabeza muy bien puesta y conoce mejor que nadie su cuerpo”.

El central también recordó que España tiene recursos más allá de Lamine. “Todos sabemos las cualidades de Lamine, así que si puede entrar nos ayudará al máximo, pero los que lo pueden suplir también lo harán a la perfección”, afirmó.

Cubarsí defiende a Pedri y habla de la presión en la Selección española

Cubarsí también fue preguntado por Pedri y su posible ubicación en el campo. Su respuesta fue una defensa absoluta del talento del centrocampista canario y de la decisión del seleccionador. “Pedri es un jugador espectacular y puede jugar en todas las posiciones. Si Luis de la Fuente considera que tiene que jugar allí será por algo y nos ayuda en cualquier lado del campo”, aseguró.

Sobre la presión, Cubarsí mostró una madurez poco habitual para su edad. “Me siento bien y la llevo bastante bien. Siempre me intento ayudar de mi círculo más cercano, que me ayuda muchísimo”, explicó.

Arabia Saudí mide la reacción de España en el Grupo H del Mundial

El partido ante Arabia Saudí llega pronto, pero pesa mucho. España no puede permitirse otro tropiezo si quiere evitar urgencias antes del cierre ante Uruguay. Cubarsí lo sabe y elevó el nivel de exigencia: “Tenemos que dar un paso adelante como llevamos haciendo estos últimos años y el equipo sabe la importancia de este partido”.

La Roja necesita recuperar velocidad, ambición y colmillo. Cubarsí, desde la calma, dejó el mensaje más claro de la previa: confianza sí, pero con una respuesta inmediata. El Mundial acaba de empezar, aunque España ya sabe que no puede seguir jugando con margen infinito.