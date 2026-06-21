España - Arabia Saudí: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido del Grupo H en el Mundial 2026

La Selección española llega a la segunda jornada de la Copa del Mundo con la obligación de ganar, muchas dudas en el once, con Lamine Yamal, Gavi o Nico Williams como incógnitas, y ante un combinado saudí que peleará hasta el final

España - Arabia Saudí: alineaciones, horario y donde ver en tv el partido del Grupo H en el Mundial 2026IMAGO

Primera prueba de fuego para la Selección española de Luis de la Fuente. El combinado español empató sin goles en el debut ante Cabo Verde, y afronta la segunda ronda en el Mundial con la obligación de ganar.

Ante ellos, la Selección de Arabia Saudí, dirigida por Georgios Donis, que busca pelear por una plaza clasificatoria en el Grupo H. Muchas dudas en el once de La Roja, con Gavi, Lamine Yamal y Nico Williams ocupando los focos, para una tarde vital en Atlanta.

España - Arabia Saudí: fecha y horario del partido de la jornada 2 en el Grupo H del Mundial 2026

El encuentro protagonizado entre las selecciones de España y Arabia Saudí en la jornada 2 del Grupo H en el Mundial 2026 está programado para el domingo 21 de junio a partir de las 18.00 horas, a las 17.00 horas en Canarias. El partido tendrá lugar en el Estadio Atlanta, Georgia, Estados Unidos, feudo del Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United FC de la MLS con capacidad para más de 70.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 2 en el Grupo H del Mundial 2026 entre España y Arabia Saudí?

El España - Arabia Saudí de la jornada 2 en el Grupo H del Mundial 2026 es ofrecido en abierto gracias a RTVE, a través de su canal La 1, y la página web de RTVE Play. Además, el encuentro se podrá seguir bajo demanda por DAZN, accesible mediante el pago de una suscripción, incluyéndose dentro de la suscripción de fútbol en Movistar + y Orange TV.

¿Cómo seguir online el España - Arabia Saudí, encuentro de la jornada 2 en el Grupo H del Mundial 2026?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el España - Arabia Saudí de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Estadio Atlanta. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

España No Iniciado - Arabia Saudí

Alineaciones probables del España - Arabia Saudí de la jornada 2 en el Grupo H del Mundial 2026

Luis de la Fuente tiene una ardua tarea para confeccionar su once en la segunda jornada del Mundial. Tras un debut que dejó a varios jugadores señalados, entre ellos Gavi, el entrenador deberá realizar cambios, pudiendo someterse o no a la opinión pública.

Por otro lado, Lamine Yamal ha reconocido que no se encuentra para disputar 90 minutos, pasando el testigo del ataque a un Nico Williams que parece recuperar sensaciones. La mala noticia la pone Víctor Muñoz, que ha recaído de su lesión y no se le espera en la fase de grupos.

Con bastantes variantes en ataque, un centro del campo que podría variar alguna posición y una defensa que, junto a la portería, parece fija, veremos por que once jugadores opta Luis de la Fuente.

España: Unai Simón; Llorente, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella; Fabián, Rodri, Pedri; Ferran, Oyarzabal, Nico Williams.

Arabia Saudí: Al-Owais; Saud, Al-Amri, Al-Tambakti, Al-Harbi; Mohammed Aboulshamat, Kanno, Al-Khaibari, Al-Dawsari; Al-Buraikan, Al-Juwayr.