Deschamps señala a España para aletar a Francia en el Mundial

El seleccionador francés recordó el empate de Irak, su próximo rival en el Grupo I, ante La Roja para frenar cualquier exceso de confianza tras el estreno con victoria frente a Senegal, donde Kylian Mbappé fue decisivo

Francia empezó el Mundial 2026 con una victoria convincente ante Senegal, pero Didier Deschamps no quiere que el 3-1 abra la puerta a la relajación. El seleccionador ha lanzado un aviso directo a sus jugadores antes del segundo partido del Grupo I contra Irak.

El mensaje llegó en el vestuario, antes de un entrenamiento, con Mbappé, Olise y el resto del grupo escuchando una advertencia muy clara: Irak no debe ser tratado como un rival menor. El ejemplo: el empate ante España en el amistoso previo a la Copa del Mundo.

Deschamps usa a España para despertar a Francia

Didier Deschamps no esperó al partido para empezar a jugarlo. En un vídeo difundido por la Federación Francesa, el seleccionador reunió a sus futbolistas y les lanzó una pregunta que resumía el tono de la charla: “¿Os suena algo Irak?”.

El técnico no quería una respuesta futbolística, sino una reacción mental. Francia viene de ganar a Senegal, Kylian Mbappé acaba de firmar un doblete y Michael Olise dejó una asistencia de enorme calidad, pero Deschamps sabe que esos escenarios son peligrosos en una fase de grupos.

Por eso tiró de un ejemplo muy cercano. “España, ¿la conocéis? Fue un partido de preparación, sí, pero empataron contra España”, recordó el seleccionador para subrayar que Irak ya ha demostrado capacidad para incomodar a una selección grande.

Mbappé y Olise elevaron a Francia ante Senegal

Francia salió reforzada de su debut. El triunfo ante Senegal tuvo una segunda parte de mucho nivel, con Olise encontrando espacios entre líneas y Mbappé confirmando que el Mundial vuelve a activar su versión más determinante.

El capitán francés marcó dos goles y agrandó todavía más su peso histórico con la selección. No fue solo una victoria de marcador, sino una noche que permitió a Deschamps encontrar una sociedad ofensiva especialmente prometedora.

Irak deja de ser una trampa invisible para Francia

El seleccionador francés fue muy concreto con sus jugadores. “No los consideréis en vuestra mente como un equipo pequeño, porque no es así. Os lo puedo asegurar”, avisó antes de repasar los argumentos que convierten a Irak en un rival incómodo.

Deschamps recordó también la victoria iraquí ante Bolivia en México, dentro del camino que llevó a la selección asiática al Mundial. Su mensaje no fue casual: quiso construir un relato de respeto alrededor de un rival que puede crecer si Francia le concede tiempo y espacios.

Irak llega con menos nombre, pero no sin recursos. Para Francia, el peligro está en confundir jerarquía con trámite. En un Mundial de 48 selecciones, ya no basta con mirar el escudo para entender la dificultad de un partido.

Deschamps señala el 4-4-2 iraquí y sus dos delanteros gigantes

La charla no se quedó en una advertencia emocional. Deschamps también entró en el detalle táctico y explicó qué espera de Irak. “Es un buen equipo, hace cosas sencillas, pero las hace bien”, señaló ante el grupo.

El seleccionador destacó un 4-4-2 reconocible, dos delanteros de gran envergadura y varios futbolistas técnicos capaces de ejecutar bien el plan. No habló de una selección brillante, sino de una selección ordenada, reactiva y peligrosa si el partido se vuelve cómodo para ella.

Francia no quiere repetir los tropiezos de otros favoritos

Deschamps fue incluso más allá al hablar de los grandes equipos que han sufrido contra selecciones consideradas más débiles. El seleccionador no dio nombres, pero el aviso era evidente: en este Mundial ya ha habido suficientes señales para no dar nada por hecho.

“Que ninguno de vosotros, en su interior, piense que va a ser fácil por ser la selección de Francia”, insistió. La frase apunta directamente a la gestión mental del vestuario, no a la calidad de Irak.

También dejó otra advertencia importante: “Tampoco pensar, lo cual puede ser natural, que, de todas formas, tarde o temprano marcaremos la diferencia”. Ese pensamiento es el que Deschamps quiere evitar. Esperar a que el talento resuelva puede ser una trampa.

Francia-Irak mide la madurez del Grupo I

El partido ante Irak puede dejar a Francia muy cerca de los dieciseisavos. Una segunda victoria clasificaría a los Bleus, además de dejarles en una posición de enorme fuerza para cerrar la fase de grupos contra Noruega.

Francia tiene a Mbappé, tiene a Olise y tiene una plantilla preparada para aspirar a todo. Pero el seleccionador ha elegido el camino más prudente: recordar a España, estudiar a Irak y exigir que nadie juegue el partido antes de disputarlo.

Deschamps protege a Francia de su propio favoritismo

La advertencia de Deschamps resume bien el momento de Francia. El equipo llega lanzado, pero el Mundial no premia solo el talento. Premia la continuidad, la concentración y la capacidad de respetar todos los escenarios.

Irak aparece como una prueba menor para el gran público, pero no para el vestuario francés. Ese es el objetivo del seleccionador: convertir un posible trámite en un partido serio desde el primer minuto.