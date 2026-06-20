Arda Güler explota tras el batacazo de Turquía en el Mundial

El cuadro otomano, uno de los que apuntaba a favoritos en el grupo D, quedó eliminado tras ser incapaces de sumar un solo punto en las dos primeras jornadas de la cita de Estados Unidos, México y Canadá. El jugador del Real Madrid fue muy crítico: "Deberíamos rendir mucho mejor"

En la madrugada de este sábado 20 de junio se ha producido la primera gran sorpresa del Mundial con la eliminación de la Turquía del ex técnico del Sevilla, Vicenzo Montella en el grupo D. La eliminación de Turquía no es la primera de este Mundial ya que horas antes del batacazo del combinado otomano, Haití quedó apeada de la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

La eliminación de Turquía deja muy tocado a Arda Güler, jugador del Real Madrid y una de las grandes estrellas del combinado de Vincenzo Montella a pesar de sus escasos 21 años. El delantero, que lo ha jugado todo en lo que va de Mundial, se mostró "avergonzado" por la eliminación de Turquía y prometió que trataría de hacer olvidar esta eliminación a lo largo de su carrera.

Turquía se la pega en el Mundial 2026

La Turquía de Arda Güler y Vincenzo Montella llegó a este Mundial 2026 encuadrada en el grupo D, posiblemente uno de los más igualados de los 12 que hay en la cita que se disputa en territorio de Estados Unidos, México y Canadá. Teniendo en cuenta el Ranking FIFA, Turquía era la segunda selección mejor clasificada siendo la número 22 y solo por detrás de Estados Unidos. El cuadro de Pochettino, que era antes de empezar este Mundial la número 17, ya está clasificada matemáticamente para los dieciseisavos de final del Mundial.

Por detrás de Turquía estaban Australia, como la número 27 y mucho más atrás Paraguay. El cuadro americano partía antes de este Mundial como la número 41 del Ranking FIFA pero esta pasada madrugada demostró que en una cita de este calibre, ese dato sirve de poco y hay que demostrar el talento sobre el terreno de juego. Más de 180 minutos de juego y Turquía, con jugadores de reconocido talento como el propio Arda Güler, ha sido incapaz de marcar un solo gol ante Estados Unidos, con el que perdió 2-0 y ante Paraguay, con la que cayó por 0-1.

El propio Montella habló de la falta de lógica del fútbol con la eliminación de Turquía ya que los otomanos han generado ocasiones claras tanto ante Estados Unidos como ante Paraguay: "Tenemos que aceptar los resultados, que a veces no tienen lógica. El fútbol es el deporte rey por algo y a veces el mejor equipo no siempre es el que gana, así es el deporte".

Arda Güler, el daño colateral del desastre de Turquía

Arda Güler no escondió la decepción que supone la eliminación de Turquía en el Mundial a las primeras de cambio en un grupo en el que teóricamente debía pelear, al menos, por la segunda plaza con Australia. Tras el encuentro, el jugador del Real Madrid apostó por revertir esta situación en el futuro ya que a sus 21 años debería tener aún varias oportunidades de jugar más mundiales con el combinado otomano: "Haré todo lo posible y lo que esté en mi mano para que ese Mundial quede en el olvido a lo largo de mi carrera en la selección".

Arda Güler además fue muy crítico consigo mismo y con el resto de sus compañeros por el nivel que han dado hasta el momento en el Mundial y que ha provocado que tengan que hacer la maleta después de disputar la tercera jornada del grupo D ante Australia: "Todos jugamos en clubes de primer nivel y deberíamos rendir mucho mejor en esta competición. En dos partidos no hemos marcado ni un solo gol y eso es inaceptable".