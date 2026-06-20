Turquía 0-1 Paraguay: Galarza elimina a los otomanos del Mundial 2026

La selección de Gustavo Alfaro golpeó al inicio, resistió con diez tras la expulsión de Almirón por la 'ley Vinícius', y mantiene abiertas sus opciones de clasificación en el Grupo D, dando por finalizada la travesía del combinado de Arda Güler en la Copa del Mundo

Paraguay sigue viva en el Mundial 2026. La Albirroja derrotó por 0-1 a Turquía en Santa Clara, en la segunda jornada del Grupo D, y se agarró a la pelea por los dieciseisavos después de un partido tenso, sufrido y marcado por una resistencia casi extrema.

Matías Galarza hizo el único gol en el arranque, Julio Enciso lideró al equipo en ataque y Orlando Gill sostuvo la ventaja en la segunda parte. Los otomanos, incapaces de derribar el muro paraguayo, quedan eliminados de la Copa de Mundo, siendo una de las primeras sorpresas negativas.

Paraguay golpea a Turquía con Galarza en el primer minuto

El partido apenas había empezado cuando Paraguay encontró el golpe que necesitaba. Matías Galarza apareció en el centro del área y definió tras una asistencia de Julio Enciso para poner el 0-1 antes de que Turquía pudiera asentarse sobre el césped.

El gol cambió por completo el escenario. La selección de Gustavo Alfaro llegaba obligada a reaccionar después de su derrota en el debut ante Estados Unidos y encontró en ese arranque la forma perfecta de llevar el encuentro a un territorio mucho más cómodo para sus intereses.

Turquía quedó tocada desde muy pronto. El equipo de Vincenzo Montella tuvo posesión, empuje y voluntad, pero se encontró ante una Paraguay que aceptó sufrir y que defendió cada metro con una concentración enorme durante casi los 90 minutos.

Julio Enciso guía a una Paraguay más reconocible

Julio Enciso fue uno de los grandes nombres del partido. La ‘Joya’ ofreció una versión más completa que en el estreno ante Estados Unidos, donde todavía arrastraba molestias y no pudo tener tanta influencia en el juego. Ante Turquía, el atacante paraguayo apareció como conductor, asistente y foco de oxígeno. Su pase en el gol de Galarza fue una la acción más destacada, pero también tuvo peso en cada intento de transición de la Albirroja.

Paraguay necesitaba a Enciso para algo más que correr. Necesitaba pausa, lectura y una referencia capaz de juntar al equipo cuando Turquía empujaba. Durante muchos minutos, fue el futbolista que permitió al conjunto guaraní no vivir únicamente encerrado.

La roja a Almirón cambia el partido antes del descanso

El encuentro dio un giro importante poco antes del descanso. Miguel Almirón fue expulsado en una acción que ya entra en la historia del Mundial por la aplicación de la nueva norma de conducta relacionada con los gestos para ocultar protestas o mensajes.

La roja dejó a Paraguay con diez y abrió un partido completamente distinto. Alfaro tuvo que ajustar el plan, proteger más los costados y asumir que la segunda parte iba a jugarse durante largos tramos cerca del área propia.

Orlando Gill sostiene a la Albirroja ante el asedio turco

La segunda parte fue un ejercicio de resistencia paraguaya. Turquía acumuló presencia en campo contrario, cargó el área, buscó centros laterales y encontró varias situaciones de peligro, pero le faltó claridad en los últimos metros.

Ahí apareció Orlando Gill. El portero paraguayo respondió en las ocasiones más delicadas, especialmente en un tramo en el que Turquía encadenó llegadas y obligó a la defensa guaraní a multiplicarse.

Turquía se estrella contra el muro de Gustavo Alfaro

Turquía tuvo el balón, pero no encontró el camino. Arda Güler, Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz y compañía intentaron mover a Paraguay de lado a lado, aunque el equipo otomano terminó chocando demasiadas veces contra una defensa muy cerrada.

El travesaño también apareció para sostener a la Albirroja en una acción a balón parado. Fue uno de los momentos más claros de Turquía, que nunca dejó de intentarlo, pero fue perdiendo precisión a medida que el reloj avanzaba.

El equipo de Montella se queda fuera del Mundial con una sensación amarga. Peleó hasta el final, tuvo superioridad numérica durante toda la segunda mitad y aun así no encontró el gol que necesitaba para mantenerse con vida.

Paraguay vuelve a creer antes de jugarse todo en el Grupo D

La victoria cambia el Mundial de Paraguay. Después del golpe inicial sufrido ante Estados Unidos, el equipo de Gustavo Alfaro vuelve a depender de sí mismo para llegar con vida a la última jornada y pelear por un puesto en los dieciseisavos.

El próximo reto será decisivo. Paraguay tendrá que medir fuerzas con Australia en un duelo que puede marcar su continuidad en el torneo. Ya no hay margen para especular, pero la Albirroja ha demostrado que puede competir incluso en escenarios límite.

Galarza puso el gol, Enciso la chispa y Gill la seguridad. El resto puso el cuerpo. Paraguay ganó como muchas veces se sobreviven los Mundiales: sufriendo, defendiendo y creyendo hasta el último balón.