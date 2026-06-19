Estados Unidos 2-0 Australia: La USMNT domina y ya son equipo de dieciseisavos

El Grupo D del Mundial 2026 inició su segunda jornada con un duelo entre las selecciones de Mauricio Pochettino y Tony Popovic, donde la anfitriona certificó su pase a dieciseisavos tras una gol en propia de Burgess y otro de Freeman

El Grupo D del Mundial 2026 inició su segunda jornada con un duelo por el liderato entre Estados Unidos y Australia, después de haber ganado en el debut a Paraguay y Turquía respectivamente.

Las selecciones de Mauricio Pochettino y Tony Popovic se vieron las caras en el Estadio Seattle, donde la anfitriona fue claramente superior. La USMNT certifica su pase a dieciseisavos tras un gol en propia de Burgess y otro de Freeman.

Estados Unidos domina ante Australia

Estados Unidos jugaba en casa, en uno de sus estadios fetiche, y eso se notó desde el inicio. Salió mucho más enchufado el equipo de Mauricio Pochettino que, tras un par de ataques, encontró la vía del gol en el minuto 10.

Carrera por banda izquierda de Balogun, jugador más en forma del combinado estadounidense, centro raso desde la línea de fondo, y Burgess, que quiso interceptar el envío, acabó introduciendo el esférico en su propia portería.

Freeman, protagonista en los minutos finales

Tras el tanto anfitrión, el partido se volvió un monotema estadounidense, donde el equipo se gustaba dando pases de tacón, regates y posesiones largas ovacionadas por la grada de Seattle.

Llegados a los últimos minutos de la primera mitad, el partido vio uno de sus momentos más tensos, cuando Freeman y Bos chocaron sus cabezas, necesitando asistencia médica inmediata. Tras unos minutos con el juego parado, ambos futbolistas se recuperaron.

Precisamente, en el último minuto reglamentario, el lateral estadounidense anotaba el segundo de cabeza. Balón llovido en el interior del área tras un despeje para que Freeman anotara a placer. El juez de línea señaló fuera de juego, pero el VAR rectificó la decisión, puesto que la posición antirreglamentaria era de Balogun.

Tras 7 minutos de añadido, donde el equipo de Mauricio Pochettino decidió defenderse con la posesión, el árbitro señalaba el camino a vestuarios con los jugadores de Tony Popovic totalmente superados, mientras que Estados Unidos era líder del Grupo D.

Australia no es capaz de reaccionar

Antes de que volviera a rodar el balón, Tony Popovic realizó una revolución en su equipo, dando entrada a tres jugadores de refresco: Geria, Metcalfe e Irankunda. De inicio, las sustituciones no significaron un cambio relevante, puesto que Australia siguió esperando en su campo, mientras Estados Unidos controlaba la posesión.

El partido cumplió la hora de juego con Estados Unidos buscando no pasar apuros, mientras que Australia quería aprovechar los errores para salir al contragolpe. Volpato tuvo la mejor ocasión al finalizar un contragolpe de Irankunda por encima del larguero.

Irankunda y Volpato cambian la dinámica de Australia

Con el paso de los minutos, tras la segunda pausa de hidratación, el combinado australiano salió a por todas para meterse en el partido, donde la velocidad de Irankunda y la técnica de Volpato lideraron el ataque de Popovic.

Con los Socceroos no pudiendo anotar, el encuentro fue subiendo revoluciones, especialmente a través de un conflicto entre Balogun y Shouttar, donde el árbitro puso orden a base de amarillas.

Tras 6 minutos de añadido, que se estiraron hasta los 8 tras un percance muscular del árbitro principal, el encuentro llegó a su fin. La USMNT certificó su pase a los dieciseisavos de final tras superar a una Australia que intentó reaccionar con Irankunda y Volpato, pero no pudieron con la defensa estadounidense.

Ficha técnica

2 - Estados Unidos: Matt Freese; Antonee Robinson (Trusty, m.80), Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams; Weston McKennie (Reyna, m.96), Malik Tillman; Ricardo Pepi (Berhalter, m.64), Folarin Balogun (Wright, m.96), Sergiño Dest (Scally, m.81).

0 - Australia: Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess (Geria, m.46), Harry Souttar, Alessandro Circati, Jacob Italiano; Nishan Velupillay (Metcalfe,m.46), Paul Okon-Engstler (Irvine, m.78), Aiden O’Neill, Matthew Leckie (Volpato, m.61); Mohamed Touré (Irankunda, m.46).

Goles: 1-0, m.11: Burgess (p.p.); 2-0, m.42: Freeman.

Árbitro: Felix Zwayer (ALE). Mostró cartulina amarilla a Robinson (m.56), Balogun (m.89) y Chris Richards (m.93), de Estados Unidos, y a Bos (m.16), Circati (m.32), Souttar (m.89) e Italiano (m.89) de Australia.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo D del Mundial disputado en el estadio Lumen Field de Seattle ante cerca de 66.000 espectadores.