Estados Unidos - Australia: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido de la jornada 2 del Mundial 2026

Tras sus respectivas victorias, las selecciones de Mauricio Pochettino y Tony Popovic se enfrentan en el Estadio Seattle para buscar ser las primeras del Grupo D en la Copa del Mundo

Continúan los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, tras una primera jornada que dejó victorias de Estados Unidos y Australia ante Paraguay y Turquía respectivamente, ambas selecciones se enfrentan en el Estadio Seattle para buscar una segunda victoria que refuerce su primera posición en el Grupo D.

La Selección estadounidense, una de las tres anfitrionas del torneo, dirigida por Mauricio Pochettino, querrá aprovechar el factor campo para superar al grupo de Tony Popovic, que dejó grandes sensaciones en el debut.

Estados Unidos - Australia: fecha y horario del partido de la jornada 2 en el Grupo D del Mundial 2026

El encuentro protagonizado entre las selecciones de Estados Unidos y Australia en la jornada 2 dentro del Grupo D del Mundial 2026 está programado para el viernes 19 de junio a partir de las 21.00 horas peninsulares, mientras que en Canarias iniciará a las 20.00 horas. El partido tendrá lugar en el Estadio Seattle, Washington, Estados Unidos, feudo del Seattle Sounders FC con capacidad más de 65.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 2 en el Grupo D del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Australia?

El Estados Unidos - Australia de la jornada 2 en el Grupo D del Mundial 2026 es ofrecido en abierto gracias a RTVE, a través de su canal La 1 y la web de RTVE Play. Además, se podrá visualizar bajo demanda por DAZN, accesible mediante el pago de una suscripción, siendo incluido dentro de la suscripción de fútbol en Movistar + y Orange TV.

¿Cómo seguir online el Estados Unidos - Australia, encuentro de la jornada 2 en el Grupo D del Mundial 2026?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Estados Unidos - Australia de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Estadio Seattle. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Estados Unidos No Iniciado - Australia

Alineaciones probables del Estados Unidos - Australia de la jornada 2 en el Grupo D del Mundial 2026

Normalmente, si algo funciona, no lo cambies. Eso deben de pensar los seleccionadores de Estados Unidos y Australia que, tras iniciar el Mundial 2026 con una victoria, poco o nada querrán modificar en sus esquemas.

En el caso de Pochettino, tendrá que realizar un cambio obligado con respecto a su once frente a Paraguay, puesto que Pulisic tuvo que ser sustituido en el descanso por lesión. Lo más lógico es que Weah, hijo del Balón de Oro de 1995 George Weah, se el reemplazo en la banda izquierda estadounidense.

Por su parte, Tony Popovic no tiene motivos para realizar rotaciones tras un sólido 2-0 ante Turquía, manteniendo previsiblemente su 5-4-1 con Touré como única referencia ofensiva, mientras que Harry Souttar comandará la defensa.

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Robinson; Sergiño Dest, Adams, McKennie, Malik Tillman, Weah; Balogun.

Australia: Beach; Italiano, Circati, Harry Souttar, Burgess, Jordan Bos; Metcalfe, Aiden O’Neil, Paul Okon, Irankunda; Touré.