Estados Unidos - Australia, en directo la jornada 2 en el Grupo D del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el segundo partido de las selecciones de Mauricio Pochettino y Tonny Popovic en la Copa del Mundo 2026, donde el Seattle Stadium acogerá un duelo directo por el liderato del Grupo D

Estados Unidos - Australia, en directo la jornada 2 en el Grupo D del Mundial 2026ED

En la noche de hoy, Estados Unidos y Australia, tratarán de dar el salto definitivo al liderato del Grupo D en la Copa del Mundo

Además de las selecciones estadounidense y australiana, el Grupo D está compuesto por Turquía y Paraguay, las cuales se enfrentarán a partir de las 05.00 horas

El duelo entre Estados Unidos y Australia tendrá lugar en el Estadio Seattle, hogar del Seattle Sounders FC de la MLS. El recinto tiene una capacidad para más de 65.000 espectadores

El extremo del AC Milan sufrió una lesión en la pantorrilla que le obligó a abandonar el debut ante Paraguay en el descanso

El encargado de dirigir el encuentro será el árbitro alemán Felix Zwayer, que estará acompañado de sus compatriotas Robert Kempter y Christian Dietz, y Bastian Dankert en el VAR

Así ha sido la llegada del equipo de Mauricio Pochettino al Estadio Seattle

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue el 14 de octubre de 2025, en un amistoso que finalizó con victoria 2-1 para los norteamericanos

Estados Unidos y Australia se enfrentan este viernes 19 de junio en el Seattle Stadium, en la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026, después de debutar con victoria ante Paraguay y Turquía, respectivamente.

El equipo de Mauricio Pochettino busca confirmar el golpe inicial ante su público, mientras los Socceroos de Tony Popovic llegan lanzados tras sorprender con una actuación defensiva de enorme personalidad.

Folarin Balogun impulsa a la Estados Unidos de Mauricio Pochettino

La Selección de Estados Unidos llega al segundo partido con la confianza disparada. El estreno ante Paraguay dejó una de las actuaciones más convincentes del equipo norteamericano en las últimas décadas, no solo por el resultado, sino por la autoridad con la que manejó los momentos del encuentro.

Folarin Balogun fue el gran nombre propio del debut. El delantero apareció como referencia ofensiva, firmó dos goles y reforzó la idea de Mauricio Pochettino de construir una selección más agresiva, vertical y capaz de castigar cada pérdida rival.

Además del delantero, Pochettino cuenta con varios hombres de confianza: Weston McKennie, Gio Reyna, Tyler Adams o Sergiño Dest. Todos ellos forman parte de una generación que ya no solo quiere competir, sino asumir la responsabilidad de un Mundial que se juega en su país.

Tony Popovic convierte a Australia en una amenaza real en el Grupo D

Australia aterriza en Seattle con un mensaje claro: no quiere ser tratada como invitada secundaria. Los Socceroos superaron a Turquía por 2-0 en Vancouver con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.

El dato que mejor explica la victoria australiana está en el desarrollo del encuentro. Turquía monopolizó la pelota, acumuló ataques y tuvo un volumen ofensivo muy superior, pero Australia resistió con orden, encontró el momento para correr y cambió la percepción del grupo.

Tony Popovic también acertó con decisiones valientes. Patrick Beach respondió bajo palos, Harry Souttar ejerció de líder defensivo y el equipo transmitió una madurez poco común para una selección con varias piezas jóvenes.

Ante Estados Unidos, el desafío será distinto. Ya no se trata solo de aguantar y salir, sino de sobrevivir a un ambiente local muy fuerte, a la velocidad del ataque estadounidense y a una selección anfitriona que llega con un gran aliciente emocional.

Seattle mide el verdadero techo de Estados Unidos y Australia

El Estados Unidos - Australia puede marcar el rumbo del Grupo D antes de la última jornada. El ganador quedaría con seis puntos y una posición privilegiada antes de medirse, respectivamente, a Turquía y Paraguay en el cierre de la fase. El perdedor, en cambio, seguiría vivo, pero perdería el control del liderato.

Seattle verá un choque de estilos muy marcados. Estados Unidos quiere correr con Balogun, activar a sus interiores y aprovechar el impulso del público. Australia intentará enfriar el partido, proteger su área y convertir cada recuperación en una amenaza. No es el cruce más mediático del día, pero si es el partido que puede decidir quién manda en el Grupo D.