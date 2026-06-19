La lesión más dura del Mundial 2026: la imagen de Koné en el Canadá - Catar que enciende las alarmas

La grave lesión de Koné tras la entrada de Madibo eclipsó el festival de goles en el Canadá - Catar y dejó al Mundial 2026 en shock. El canadiense fue trasladado al hospital para ser operado y el catarí afronta ahora una sanción que debe decidir la FIFA en los próximos días

El Canadá - Catar del Mundial 2026 dejó todo tipo de imágenes, como los seis goles que firmó el combinado dirigido por Jesse Marsch o el gran enfado de Julen Lopetegui al término del encuentro. Sin embargo, la más impactante fue en el minuto 57 del partido que tuvo lugar en el BC de Vancouver. Con 3-0 en el marcador, Assim Omer Madibo cometió una dura falta sobre Ismael Koné, que apunta a fractura en la pierna izquierda.

El centrocampista de Canadá fue rápidamente desplazado al hospital, dónde será operado, tal y como confirmó el seleccionador Jesse Marsch. Por ello, una de las anfitrionas de este Mundial 2026 sufre un duro golpe en la segunda jornada del torneo, dada la importancia de Ismael Kone, que volvió a ser titular ante Qatar, al igual que lo fue en el encuentro frente a Bosnia- Herzegovina.

Canadá lamenta la lesión de Koné: "Es una gran pérdida para nosotros"

Por su parte, Jesse Marsch, seleccionador de Canadá, quiso dar una actualización del estado de Ismael Koné en rueda de prensa: "Aún no he hablado con Ismael, pero está en el hospital. Se preparará para una cirugía. Iré a verlo después de esta rueda de prensa. Veremos qué decidimos hacer. Su familia está con él en el hospital, su madre y su familia están allí. Se escuchó el crujido del hueso. Siento mucha pena por él".

El técnico de Canadá reconoció que "todos estamos muy preocupado. Es una gran pérdida para nosotros. Estará bien. Le conseguiremos buenos médicos y volverá. Obviamente, lo apoyamos mucho, pero este chico tiene un gran futuro y es una pieza clave en todo lo que hacemos". Por ello, queda esperar al parte médico que termine de confirmar la grave lesión que sufre Ismael Koné, que se pierde lo que resta de Mundial 2026.

Koné enciende las alarmas y Madibo paga la acción con una sanción a la espera

Por el contrario, Julen Lopetegui, tras la derrota de Catar ante Canadá, dejó un mensaje por la dura lesión de Kone: "Le deseo lo mejor a Koné y que se recupere lo antes posible. Es lo principal. Ha sido un accidente de fútbol. Estoy seguro de que Madibo no quería provocar esa lesión". En este sentido, el futbolista del Al-Wakra queda pendiente de saber cuántos partidos le podrían caer de sanción tras la expulsión y tarjeta roja directa,

El Código Disciplinario de la FIFA deja claro en el capítulo dos sobre infracciones que las sanciones pueden ser "al menos dos partidos por juego brusco y grave". Por ello, Madibo se perderá con total seguridad el encuentro ante Bosnia-Herzegovina del próximo miércoles 24 de junio a las 21:00 (hora española). Tras ello, el jugador podría ser baja también en el choque de dieciseisavos del Mundial 2026, si Catar termina pasando de ronda.

Canadá manda en el Grupo B, pero la baja de Koné lo condiciona todo

Por otra parte, Canadá llega a la tercera jornada con cierta tranquilidad tras la finalización de la segunda jornada en el Grupo B del Mundial 2026, que deja a los de Jesse Marsch en la primera posición con cuatro puntos, empatado con Suiza. Por ello, el lado positivo del triunfo ante Catar son las sensaciones que deja la selección firmando hasta seis goles, pese a que el foco se lo lleva la dura lesión que ha sufrido Koné

Canadá, por ello, cuenta con diferentes perfiles para cubrir la baja de Koné durante el resto del Mundial 2026. Jesse Marsch tiene a Eustaquio como uno de los fijos en el centro del campo, y en las bandas con Buchanan y Ahmed. Además, Nathan Saliba, que vio puetra, fue el que entró en sustitución del futbolista del Sassuolo, por lo que puede ser la opción para el choque frente a Suiza del próximo 24 de junio.