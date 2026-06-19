Resultados y clasificación del grupo B tras la segunda jornada y partidos en el Mundial 2026: Canadá y Suiza se la jugarán en el último partido

El grupo B del Mundial 2026 cerró entre esta pasada madrugada del 19 de junio y el 18 la segunda jornada que enfrentó a Suiza y Bosnia y a Canadá y Catar. Todo se decidirá en la última jornada con un duelo directo entre canadienses y suizos

El grupo B del Mundial 2026 es uno de los que, por el momento, lo ha dejado todo para la última jornada. Canadá, Suiza, Bosnia Herezegovina y Catar tienen posibilidades en la última jornada de meterse en dieciseisavos de final aunque teniendo en cuenta los resultados de las dos primeras jornadas, esas posibilidades no son iguales.

Resultados de la segunda jornada del grupo B del Mundial 2026

El grupo B del Mundial 2026 empezó su segunda jornada el jueves 18 a partir de las 21:00 horas con el duelo entre Suiza y Bosnia Herzegovina. El cuadro helvético se dio un auténtico festín para disipar las dudas que dejó en la primera jornada con un sorprendente empate ante Catar. Suiza y Bosnia Herezegovina lo dejaron todo para el segundo tiempo cuando Mazambi en el 74 y el jugador del Sevilla, Rubén Vargas, hizo el segundo en el 84, pusieron tierra de por medio. Bosnia se quedó con 10 en el 80 y Mozambi volvió a aprovecharlo en el 90 para marcar el que parecía el último tanto del choque. Llegaron luego el 3-1 de Mahmic en el 93 y el del mítico Xhaka en el 97.

Canadá y Catar, tras los cinco goles del primer duelo de la segunda jornada del grupo B del Mundial, no quisieron quedarse atrás. El cuadro de Lopetegui buscaba continuar haciendo historia en el Mundial pero esta vez le salió todo mal al técnico español. Canadá se esmeró ante su público y tras empatar en la primera jornada ante Bosnia, esta vez sí sacó su mejor versión.

Jonathan David hizo un triplete y además se sumaron a la fiesta que terminó con 6-0, Cyle Larin, Saliba y un doloroso tanto en propia puerta de Al Mannai. Lo peor del encuentro fue sin duda la lesión de Koné tras una dura entrada de Madibo en el 53 que le terminó costando la expulsión. Catar terminó el encuentro con nueve jugadores y fue un juguete en manos de una de las anfitrionas.

Clasificación actualizada del grupo B del Mundial tras la segunda jornada

Tras la disputa de la segunda jornada del grupo B del Mundial 2026, la clasificación queda con Canadá al frente de la misma. Los canadienses suman cuatro puntos tras dos jornadas y su mejor diferencia de goles con +6 les hace superar a Suiza que también tiene cuatro pero +3 de diferencia de goles.

En la segunda y tercera plaza están Bosnia Herezegovina y Catar. Ambos combinados se verán las caras en la última jornada del grupo B y el triunfo de uno podría darles un gran impulso para terminar como uno de los ocho mejores terceros del los 12 grupos. Por otro lado, la última jornada del grupo B del Mundial 2026 verá como el liderato se disputa entre Canadá y Suiza. Un empate beneficiaría a los anfitriones, mientras que a los suizos solo les valdría un triunfo.