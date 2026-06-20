Escocia 0-1 Marruecos: Saibari pone el gol y apunta a la siguiente ronda

Los 'Leones del Atlas' vencieron gracias a un tempranero gol de Saibari que llegó en el minuto dos. Junto a Brasil, empatan a puntos en el liderato del grupo C del Mundial 2026

Escocia y Marruecos se midieron en la madrugada de este sábado justo a las 00:00 horas (hora peninsular española). Ambos conjuntos habían sumado en la primera jornada tras vencer a Haití por la mínima y empatar con Brasil respectivamente. Por lo tanto, si alguien tenía más urgencias era Marruecos porque si quería volver a ser una de las grandes sorpresas del Mundial tal y como ocurrió en 2022, debían sumar de tras ante los escoceses.

Pocas horas después, Brasil y Haití se medirían en el segundo encuentro de la segunda jornada por lo que teniendo en cuenta el rival de la selección carioca, se convertía en vital el ganar para Marruecos en este duelo que se disputó en Boston.

Marruecos se agarra a Saibari para un gol vita

Salió Marruecos con todo y no esperó demasiado para golpear a una Escocia que empozó algo dormida en defensa. En el minuto dos, Saibari recogía el esférico dentro del área ligeramente escorado a la banda derecha y sin pensárselo se metió para dentro para superar con un fuerte chut al portero escocés. Apenas se habían jugado 120 segundos y Marruecos ya demostraba que vuelve a venir a este Mundial muy en serio y dispuestos los 'Leones del Atlas' a que se vuelva a hablar de ellos mucho.

Tras el gol, que fue revisado por posible fuera de juego que ni por asomo fue, Marruecos siguió llevando el control del juego en el primer tiempo y pudo incluso marcar el segundo en una acción en la que el combinado africano reclamó penalti en torno al 18. Con el jugador del Real Madrid, Brahim, haciendo de las suyas, El Khannouss, extremo de la Bundesliga, dispuso de una gran ocasión dentro del área que mandó a las nubes para sorpresa del técnico de Marruecos.

Segundo tiempo con polémica entre Escocia y Marruecos

El segundo acto arrancó con Escocia pidiendo un penalti que el árbitro no señaló para enfado del cuadro británico. Tras ese susto y tan solo un minuto después, Marruecos mandó un balón al larguero, de nuevo por mediación del goleador Saibari y tras salir algo mordido el disparo de sus botas.

Saibari conduce el balón con la presión de Ferguson

No se conformaba Marruecos con el 0-1 porque sabía que podía ser una renta corta si el encuentro llegaba a sus minutos finales con este marcador. Se fue acercando el final y pasó lo que se esperaba, Escocia apretó en el tramo final aunque con menos peligro del que se esperaba y con Marruecos teniendo incluso alguna ocasión para hacer el segundo.

Ficha técnica:

0. Escocia: Angus Gunn; Nathan Patterson (Anthony Ralston, m.88), Grant Hanley, Jack Hendrey, Andy Robertson; Lewis Ferguson, John McGinn (Ross Stewart, m.88), Ryan Christie (Kenny McLean,m.71), Scott McTominay, Kieran Tierney (Ben Gannon-Doak, m.60) y Che Adams (Lyndon Dykes, m.71).

1. Marruecos: Yassine Bounou 'Bono';Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouadi,Neil El Aynaoui, Brahim Díaz (Ayoube Amaimouni, m.83), Azzedine Ounahi (Samir El Mourabet, m.90), Bilal El Khannouss (Chemsdine Talbi, m.83) e Ismael Saibari (Soufiane Rahimi, m.83).

Gol: 0-1, m.2: Ismael Saibari.

Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB). Amonestó al marroquí Issa Diop y al escocés Andy Robertson.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 disputado en el Gillete Stadium de Foxborough, Massachusetts, ante 64.146 espectadores