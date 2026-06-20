Resultados y clasificación del grupo D tras la segunda jornada y partidos en el Mundial 2026: Estados Unidos clasificada y Turquía da la sorpresa

El grupo D vivió entre este pasado 19 de junio y la madrugada del 20 la segunda de sus tres jornadas. La derrota de los otomanos los deja ya fuera del Mundial mientras que Estados Unidos certificó su pase a los dieciseisavos de final con un claro triunfo ante Australia. Los oceánicos se la jugarán en la última jornada ante Paraguay el segundo puesto

El Mundial 2026 sigue avanzando en su fase de grupos y este pasado viernes 19 se conoció la segunda de las selecciones clasificadas para dieciseisavos de final. Tras el pase de la anfitriona México, le tocó el turno a otra de las 'huéspedes' de este Mundial como Estados Unidos. Los de Pochettino tienen muchas esperanzas puestas en este Mundial y de momento no están defraudando.

Resultados de la jornada segunda del grupo D del Mundial

En esta segunda jornada del grupo D del Mundial se midieron Estados Unidos ante Australia y Paraguay ante Turquía. Los resultados dan a Estados Unidos como clasificada, a Turquía eliminada y Paraguay y Australia teniéndose que jugar todo en la última fecha.

Estados Unidos se luce en su Mundial con Pochettino al frente

La selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino prolongó este viernes su momento dulce y ganó 2-0 a la de Australia en el estadio Lumen Field de Seattle para sellar, con una jornada de antelación, el pase a los dieciseisavos de final del Mundial del que es anfitrión junto a México y Canadá. Un gol en propia puerta de Cameron Burgess y una diana de cabeza de Alex Freeman en la primera mitad entregaron la victoria a Estados Unidos.

Paraguay deja fuera del Mundial a la Turquía de Montella y Arda Güler

La selección de Paraguay se impuso este viernes en Santa Clara por 0-1 a la de Turquía en un tenso y ajustado encuentro que le valió la posibilidad de seguir peleando por la clasificación a la ronda de dieciseisavos del Mundial. Apenas a los dos minutos de juego, los guaraníes tomaron la delantera con un gol de Matías Galarza, quien definió desde el centro del área tras una gran asistencia de Julio Enciso.

Clasificación actualizada del grupo D del Mundial 2026

El triunfo de Estados Unidos ante Paraguay por 2-0 convierte a los de Pochettino en el segundo equipo que se mete en diecieseisavos de final sumando seis puntos. Por detrás quedan Australia y Paraguay, ambas con tres puntos y siendo el cuadro oceánico el que ocupa la segunda plaza por tener mejor diferencia de goles (0) por -2 del cuadro paraguayo.

En la última jornada se decidirá que equipo termina en segunda posición de este grupo ya que el calendario ha deparado un choque entre Australia y Paraguay el próximo 26 de junio. El empate y la victoria le valdría a Australia mientras que a Paraguay solo le valdría el triunfo. Ninguna de las dos selecciones tiene opciones de terminar primera en caso de que Estados Unidos pierda ante una Turquía que ya no se juega nada en este Mundial más allá del propio honor.