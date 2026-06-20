La Selección Española rompe el silencio antes de su partido clave en el Mundial: Borja Iglesias y Zubimendi responden a las críticas

Varios futbolistas españoles como Borja Iglesias, Martín Zubimendi y Aymeric Laporte sacan pecho de la Selección a pesar de su decepcionante estreno en el Mundial tras un empate con Cabo Verde y ya piensan motivados en Arabia Saudí, con ganas de demostrar que España es candidata al título

La Selección Española juega este domingo 21 de junio un partido clave en el Mundial 2026. Su inicio en esta competición fue algo insípido tras empatar a cero contra Cabo Verde, un resultado inesperado y que planteó muchas dudas sobre el equipo de Luis de la Fuente. Sin embargo, algunos de los futbolistas de España han querido responder a las críticas y rebajar la tensión, dejando claro que están muy centrados en demostrar su mejor juego ante Arabia Saudí, y que hay calidad para hacerlo.

La 'Roja' se enfrenta a Arabia Saudí en la segunda jornada de fase de grupos, en un partido clave en el que no pueden volver a cometer errores, especialmente porque el último choque es contra Uruguay, a priori la otra Selección más fuerte del grupo. Para este enfrentamiento decisivo jugadores como Borja Iglesias, Zubimendi o Laporte han querido mandar un mensaje de tranquilidad, respondiendo así a las críticas y dejando claro que son candidatos a pelear por el título a pesar de un tropiezo inicial.

La Selección Española se reivindica antes del partido clave contra Arabia Saudí en el Mundial 2026

España tiene que dar un golpe de autoridad en su segundo enfrentamiento en el Mundial y así están convencidos sus jugadores, que han hablado en rueda de prensa previa a esta nueva jornada. Esta vez tienen enfrente a Arabia Saudí, quiénes ya metieron en un lío a Uruguay en el primer partido. Sin embargo, a pesar de las dudas surgidas tras el empate a cero con Cabo Verde, Borja Iglesias, Martín Zubimendi y Aymeric Laporte han querido bajar la tensión.

"No sé si mejorar es justo decirlo, pero sí anotar" explica 'el panda' sobre el objetivo de este partido clave. "Tuvimos ocasiones y no pudimos convertirlas" reconoce sobre el choque contra Cabo Verde, pero asegura que hay tranquilidad en el equipo. "Les veo entrenar todos los días y no hay problema con eso" declara sobre la falta de gol de España, una de las conclusiones a las que se llegó tras el empate a cero de la primera jornada.

De hecho, el propio jugador del Celta espera su oportunidad para tratar de contribuir a los goles de la 'Roja' en este campeonato. "Me lo paso bien jugando al fútbol, ojalá pueda tener la oportunidad de debutar y, si no, apoyaré desde fuera" ha reconocido, a la espera de que Luis de la Fuente apueste por él en algún partido.

Zubimendi rebaja la tensión sobre el mal juego de España en su debut en el Mundial

Martín Zubimendi ha sido mucho más crítico con las opiniones surgidas tras el decepcionante estreno de España en el Mundial, con las quejas principales de los aficionados al detectar la falta de gol y la lentitud en el juego del equipo. Algo que el jugador del Arsenal niega en absoluto.

"Me extraña el debate. El mediocampo que tiene España no ralentiza el juego. Somos jugadores con mucha movilidad y con capacidad de jugar a uno y dos toques" ha reconocido, apostando especialmente por el talento de Rodri, uno de los grandes señalados contra Cabo Verde.

"Estamos bien, con ganas. El primer partido nos dejó un poco tristes, pero ya le hemos dado la vuelta y con confianza" reconoce el centrocampista, que confirma que en la convocatoria de España no hay ni la menor duda a pesar de un flojo inicio de torneo. "No fue un partido brillante, pero tampoco muy malo. Hay cosas que rescatar. En la fluidez y frescura en el último tercio va a estar la clave. No diría que el tema físico haya sido un problema y sí de acierto y finura" puntualiza Zubimendi, que al igual que Borja Iglesias culpa a un acierto de precisión que ya han estado trabajando.

Laporte, quién fue titular en el choque contra Cabo Verde, también se une al optimismo. "Es normal (las dudas tras la primera jornada), pero la confianza no ha caído. Llevamos mucho camino juntos y hemos demostrado que podemos darle la vuelta" añade el defensa del ⁠Athletic Club.