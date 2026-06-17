La reflexión de Capdevila, campeón del mundo, sobre el estreno de España: "Una victoria habría tapado muchas cosas"

El exjugador español que ganó el Mundial en 2010 pide tranquilidad tras el empate de la Selección en su debut en esta edición y explica que este resultado es mejor para las opciones de la 'Roja' en la competición, además de desvelar cuál es el principal problema del equipo

El estreno de la Selección Española en el Mundial 2026 no fue el esperado. La 'Roja' es una de las principales candidatas al título y aunque un tropiezo inicial no significa nada, fue sorprendente un empate a cero contra Cabo Verde. Sin embargo, Luis de la Fuente ya pidió calma y mostró su confianza en el equipo, y ahora Joan Capdevila se une a esta opinión, asegurando que este primer empate no significa nada, de hecho es bastante positivo para España y sus opciones en este campeonato.

El que fuera jugador de la Selección Española, campeón del mundo, ha analizado este insípido resultado en el debut mundialista y ha querido bajar la tensión tras no ser capaces de marcar a Cabo Verde, debutante en este torneo de países. El defensa cree que es mejor haber localizado las carencias en un primer partido para así poder solución antes de las rondas decisivas, y confiesa cuál es el gran problema que ve en España.

Capdevila baja la tensión tras el empate de España contra Cabo Verde en el Mundial

Joan Capdevila ha estado con Juanma Castaño para analizar el debut de España en el Mundial, que dejó dudas iniciales, aunque muchos favoritos no han podido pasar de las tablas en esta primera jornada. Por ello, el campeón del mundo reconoce que tiene mucha confianza en el equipo de Luis de la Fuente a pesar del "sentimiento agridulce" que quedó con este resultado de 0-0 en su estreno.

De hecho, asegura que es "mejor así" porque han podido detectar los errores iniciales. "Quizá un 1-0 hubiera tapado muchas cosas que quizá, pues, en un futuro saldrá mejor" explica el ex lateral izquierdo, que confía en que ahora podrán corregir los errores iniciales. "Esto se levantará seguro, es mejor coger sensaciones al principio del torneo" añade.

El problema de España en el Mundial 2026

El principal fallo que detectó Capdevila en el debut de España en este prestigioso torneo por países fue a la hora de mover el juego. "Faltó un poco de velocidad de balón" reconoce el ex jugador español. Sin embargo, llama a la calma porque sólo es un partido, el primero, y quedan por delante muchos más partidos en la pelea por el título. "Tampoco parece que nos hayan eliminado ya en el primer partido, esto será muy largo" asegura el campeón del mundo, que sabe bien de lo que habla, y garantiza que los jugadores "habrán hecho autocrítica" y serán mucho más competitivos en los próximos partidos.

La 'queja' contra la organización del Mundial por los horarios de España

Además, Capdevila reconoce no haber tenido la mejor situación para el juego español. "Los partidos a las 12 del mediodía o a la noche cambian muchísimo", reconoce. Esto se debe a que por la diferencia horaria, para que en España se puedan seguir bien los partidos de la Selección tienen que ajustarlos a las primeras horas allí.

El enfrentamiento debut se jugó a mediodía allí y comenzaban a las 18:00 hora peninsular. Una situación que hace que el calor, el sol y el estado del césped no estén en circunstancias óptimas para la circulación del balón. "Nosotros ese partido lo metes a las 9 de la noche y seguro que ganamos" explica el ex jugador. Sin embargo, el próximo partido contra Arabia Saudí volverá a disputarse a esta hora.

Las coincidencias de la Selección Española entre 2010 y este Mundial 2026

Para terminar de tranquilizar a los aficionados españoles, el ex lateral izquierdo ha hecho una comparación con el estreno de España en el Mundial de 2010, cuando se proclamaron campeones del mundo. En esta edición debutaron con una derrota contra Suiza, pero lejos de venirse abajo, asumieron sus fallos y confiaron en sus opciones, y el resto es historia.