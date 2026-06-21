Luis de la Fuente confirma su apuesta por Lamine Yamal como titular contra Arabia Saudí

España confirma su alineación inicial para el partido contra Arabia Saudí de la segunda jornada de fase de grupos del Mundial y Lamine Yamal se estrena como titular con la Selección en esta edición, con un planteamiento mucho más agresivo de Luis de la Fuente

La Selección Española juega este domingo un partido clave en este Mundial 2026. Tras el empate a cero en su estreno en esta competición, siendo incapaces de marcar a Cabo Verde, deben ponerse las pilas y llevarse la victoria contra Arabia Saudí para no meterse en un lío en busca del pase a la siguiente ronda, los dieciseisavos. Por ello, Luis de la Fuente ha apostado por Lamine Yamal como titular en este partido, confirmando la recuperación del jugador.

España no convenció, más bien defraudó, en su partido debut en esta edición del Mundial, en la que es una de las principales candidatas para conquistar el título. Sin embargo, el empate inicial dejó algunas dudas, aunque los jugadores han tratado de aliviarlas todas. Es hora de demostrarlo sobre el terreno de juego, concretamente en el Estadio de Atlanta.

Lamine Yamal se estrena como titular con España en el Mundial 2026

Para luchar por la victoria, y como gran diferencia respecto al partido contra Cabo Verde, Luis de la Fuente ha hecho cambios en el once inicial. El más notable de ellos la presencia de Lamine Yamal como titular, quién llegó a la concentración española aún sin estar plenamente recuperado de la lesión que sufrió en el tramo final de temporada.

Sin embargo, después de jugar unos minutos contra Cabo Verde y de entrenar con el grupo estos días, ahora el seleccionador español apuesta por darle la titularidad para que guíe el ataque de 'la Roja', en el que estará acompañado por Oyarzabal y Álex Baena. También destaca la incorporación de Dani Olmo al once titular, con una intención mucho más agresiva.

Lamine Yamal, la apuesta de Luis de la Fuente para vencer a Arabia Saudí

La presencia de Lamine Yamal en la alineación inicial demuestra que, a pesar de que el propio jugador sembró dudas con su titularidad ya que aún no está al 100%, Luis de la Fuente lo valora como uno de los activos más potentes de la Selección Española. Un equipo que no se la puede jugar contra Arabia Saudí ya que tras un empate a cero inicial contra Cabo Verde no pueden dejar todo por decidir para la última jornada, en la que se enfrentarán a Uruguay.

También destaca la

Alineación confirmada de la Selección Española contra Arabia Saudí en el Mundial

Once inicial de España: Unai Simón, Pedro Porro, Eric García, Laporte, Cucurella, Rodri, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Álex Baena, Oyarzabal