Olise deslumbra con Francia en su estreno en un Mundial y deja a Mbappé en un segundo plano

El delantero del Bayern de Múnich se ha convertido en un jugador estrella al que pretenden clubes como Real Madrid o PSG, y más interés van a tener tras su recital en su debut en el Mundial

Francia es una de las selecciones con más opciones para proclamarse campeona del mundo en esta edición. La campeona en 2018 y subcampeona en 2022 llama otra vez a la puerta, con aún más estrellas en su convocatoria. Con el vigente balón de oro y campeón de Champions, Ousmane Dembélé; su máximo goleador, Kylian Mbappé; y una nueva estrella como es Michael Olise, los franceses asustan desde la primera jornada.

El equipo que dirige Didier Deschamps consiguió la victoria frente a Senegal por 3-1 en su estreno en este Mundial 2026, con doblete de Mbappé y gol de Barcola. Sin embargo, el jugador que más brilló fue Olise, al que monitorean los grandes equipos de Europa, tratando de hacerse con el nuevo gran jugador del Bayern de Múnich.

Michael Olise brilla con Francia en su debut en el Mundial 2026

Olise debutaba en un Mundial y vaya inicio de competición. El extremo derecho fue el que tomó las riendas de una selección tan grande como Francia y el que asedió constantemente el área de Senegal. El '11' de Francia dio un absoluto espectáculo jugando a fútbol: creando peligro por la banda, dando pases claves que dejan acciones claras de gol y hasta recuperando balones para evitar las contras de Senegal.

Un recital de juego que evidentemente no iba a pasar desapercibido. De hecho, la organización le premió con el reconocimiento de ser el mejor jugador del partido, dejando en segundo plano a Mbappé a pesar de su doblete.

Olise roba protagonismo a Mbappe a pesar de su doblete con Francia

Tan bueno fue el partido de Olise, que controló el ataque de 'Les Bleus' durante todo el partido, especialmente en el segundo tiempo, que fue escogido como el mejor jugador del partido. Un trofeo que recibió a pesar de que Kylian Mbappé marcó un doblete contra Senegal para certificar la victoria, colocándole un paso más cerca de la historia.

Pero es cierto que en términos de juego, el delantero del Bayern fue el que más peligro generó para la selección francesa, dando pases clave y bajando a defender cuando hacía falta.

Mbappe, a dos goles de igualar el récord de máximo goleador en los mundiales

Este doblete del jugador del Real Madrid en el primer partido de esta edición le colocan con 14 goles en los Mundiales. El primer partido en esta edición de Estados Unidos, México y Canadá le ha servido ya para batir récords. Ya es el máximo goleador histórico del país galo al haber firmado su gol 58 y haber superado así a Olivier Giroud. Su próximo objetivo es llegar a los 16 goles en mundiales para igualar , o incluso superarlos.

Real Madrid y PSG compiten por Olise pero el Bayern no lo quiere dejar escapar

El propio Mbappe, compañero de selección, puede ser una pieza clave para que Olise se plantee fichar por el Real Madrid, que lleva semanas muy pendiente de poder incorporarlo en este mercado de fichajes. El jugador francés también llama la atención del PSG, que se quiere unir a la puja. El problema para ellos es que el Bayern Múnich ha dejado claro que Olise no está en venta, y que no aceptan ni 150 millones por él.