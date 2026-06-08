Convocatoria de Francia para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

La Francia de Didier Deschamps, que fue campeona en 2018 y subcampeona en 2022 tras caer ante Argentina en Catar, cuenta con el último Balón de Oro, Dembelé y con la estrella del Real Madrid, Mbappé, entre sus seleccionados

Francia es sin duda una de las selecciones que parte como favorita para ganar el Mundial. Francia, dirigida por un Deschamps que ya sabe lo que es ganar el Mundial en 2018 y que se quedó a las puertas de un nuevo título en 2022 si no llega a ser porque se entrometió la Argentina de Messi, cuenta con uno de los combinados nacionales más potentes del Mundo y además en sus filas tiene jugadores de la talla de Ousmane Dembelé, actual poseedor del Balón de Oro.

Francia está encuadrada en el grupo I junto a Senegal, Irak y Noruega. Sobre el papel se podría pensar que Francia debería ser primera de grupo sin demasiados problemas pero el hecho de tratarse de una de las Selecciones que ha sido campeona en las últimas ediciones, hará que sus rivales salgan más motivados aún. Deschamps tiene el honor de haber ganado el Mundial tanto de jugador en 1998 como en 2018 como seleccionador. En la cita de Estados Unidos, México y Canadá buscarán su tercera estrella mundialista.

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Ha querido Deschamps no olvidarse de la Ligue 1 y por ello dos de sus tres porteros son procedentes de equipos galos como son Brice Samba del Rennes y Robin Risser. En la línea defensiva de la Selección de Francia no hay representación de la Ligue 1 a excepción de Lucas Hernández del PSG. Hay hasta cinco jugadores procedentes de la potente Premier League e incluso uno del fútbol de Arabia Saudí como Theo Hernández que milita en Al Hilal.

Esta presencia del fútbol saudita también se ve en los centrocampistas de Francia con el incombustible N'Golo Kanté que una vez más tratará de sostener el centro del campo francés con su gran físico. Kanté fue uno de los grandes protagonistas en el Mundial que logró Francia en 2018. Destaca la presencia también de un vigente campeón de la Champions League con el PSG de Luis Enrique como Zaïre-Emery.

Los temibles delanteros de la Selección de Francia

La delantera de Francia es posiblemente una de las más temidas de todo el Mundial por contar con jugadores como Mbappé, que buscará resurgir de sus cenizas tras un final de temporada algo gris en el Real Madrid, Dembelé, Michael Olise del Bayern de Múnich o Rayan Cherki del Manchester City.

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