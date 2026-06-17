La paradoja de Olise en el Mundial: la estrella de Francia que nunca ha vivido allí y nació en Inglaterra

El delantero del Bayern de Múnich se ha convertido en una de las grandes estrellas de la selección francesa para este Mundial 2026, pero su caso es muy curioso ya que Olise nació en Inglaterra y ni sabe hablar francés

El Mundial 2026 ya ha comenzado y es el escenario perfecto para que algunos futbolistas den un paso al frente y guíen a su país en la pelea por el título. Ya hay algunas nuevas promesas que han irrumpido con fuerza y han llamado la atención de los mejores equipos, pero también es una oportunidad de oro de consagrarse para algunos jugadores que ya están en la élite, como es el caso de Michael Olise.

El delantero del Bayern Múnich ha tenido una temporada de explosión a nivel internacional, con 22 goles y 31 asistencias en los 52 partidos que ha jugado con los alemanes. Unas estadísticas que le han permitido ir convocado con Francia al Mundial, dónde en su partido debut ya se lució y dejó claro que es uno de los jugadores más decisivos y valiosos del mercado. Sin embargo, su caso es muy curioso, ya que se ha convertido en una estrella en Francia pero nunca ha vivido allí, de hecho ni siquiera sabe hablar bien el francés.

Michael Olise juega con Francia pero nació en Inglaterra y no sabe hablar francés

El extremo derecho de Francia nunca ha vivido allí, ni conoce bien el idioma. Olise nació en Londres y ha pasado casi toda su vida allí, por lo que su idioma es el inglés. De hecho, empezó en el fútbol en las categorías inferiores de clubes como el Chelsea, el Arsenal y el Manchester City, hasta que dio el salto al profesionalismo con el Reading.

Una vez se convirtió en un potente delantero, se dio a conocer a nivel mundial en el Crystal Palace y de ahí fichó por el Bayern de Múnich, trasladándose a Alemania para convertirse en un jugador de referencia. Es decir, nunca ha vivido en territorio francés.

¿Por qué juega Olise con Francia?

El futbolista tiene nacionalidad francesa gracias a su madre, que es franco-argelina. De hecho, podría optar hasta a cuatro nacionalidades: inglesa, francesa, argelina y nigeriana. Y es la nacionalidad de su madre lo que le abrió las puertas para competir en la Selección Francesa, llamando la atención de los galos desde categorías inferiores. Especialmente después de quedarse sin opciones en Inglaterra, cuya única oportunidad fue acudir a un campamento de entrenamiento de la selección inglesa Sub-15, aunque tuvo problemas de comportamiento que le alejaron de la concentración.

Por ello, en mayo de 2019, cuando tenía 17 años, se unió a la Selección Francesa Sub-18, pasando por todas las categorías hasta debutar en la absoluta en 2024. Ahora, tan sólo dos años después, es uno de los máximos referentes de Francia. De hecho, el jugador hace por dar alguna rueda de prensa en francés, aunque su nivel todavía no es fluido. Lo que si fluye es el fútbol por sus botas, dando una asistencia espectacular para que Kylian Mbappé abriera la lata contra Senegal y se llevaran la victoria en su estreno en este Mundial 2026.