El protocolo de seguridad meteorológica de la FIFA: los motivos de suspensión del Francia - Irak

El duelo del Mundial 2026 quedó detenido al descanso en Filadelfia por seguridad, con los aficionados enviados a zonas cubiertas, riesgo de tornado y rayos y Les Belus ganando 1-0 con gol de Mbappé

El Francia - Irak del Mundial 2026 quedó suspendido temporalmente este lunes en Filadelfia por una tormenta eléctrica. El inicio del segundo tiempo no pudo disputarse a la hora prevista por la activación del protocolo de seguridad meteorológica.

El partido estaba 1-0 para Francia al descanso, gracias a un gol de Kylian Mbappé en el minuto 14. La megafonía del Estadio Filadelfia pidió a los aficionados abandonar los asientos al aire libre y buscar refugio dentro del recinto.

El Francia - Irak se detuvo por una tormenta eléctrica en Filadelfia

La suspensión del Francia - Irak no respondió a una decisión deportiva, sino a una cuestión de seguridad. Justo después de la primera parte, el Estadio Filadelfia activó el aviso por tormenta eléctrica y el encuentro quedó detenido antes del inicio del segundo tiempo.

El mensaje emitido por megafonía fue directo. Los aficionados debían abandonar las zonas de asiento al aire libre y desplazarse hacia espacios interiores del estadio. La prioridad pasó a ser proteger a público, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y personal del recinto.

La suspensión en el Francia - Irak se convirtió en el primer gran parón meteorológico del Mundial 2026 y abrió una nueva etapa en el torneo internacional, donde el clima adverso puede retrasar o suspender un partido, como ya ocurre en competiciones como la Fórmula 1.

Así funciona el protocolo por rayos en el Mundial 2026

El protocolo aplicado en Estados Unidos es muy claro. Si se detecta actividad eléctrica en un radio cercano al estadio, el partido debe detenerse de forma inmediata. En este caso, la referencia utilizada es un perímetro de ocho millas, unos 13 kilómetros.

Una vez activado el aviso, el encuentro no puede reanudarse al instante aunque deje de llover o el cielo parezca mejorar. Deben pasar al menos 30 minutos sin nuevos rayos dentro del radio de seguridad.

Ese punto es clave. Si durante ese periodo se detecta otra descarga eléctrica, el contador vuelve a empezar. Por eso una suspensión anunciada inicialmente como media hora puede alargarse mucho más si la tormenta sigue activa cerca del estadio, como fue el caso del partido del Grupo I.

Mbappé tenía a Francia por delante antes del parón

El partido se detuvo con Francia en ventaja. Kylian Mbappé había marcado en el minuto 14 y mantenía a la selección de Didier Deschamps por delante en la segunda jornada del Grupo I.

El gol también tenía valor histórico. Mbappé disputaba su partido número 100 con Francia y seguía ampliando su cuenta en los Mundiales, en plena persecución de los grandes goleadores de la historia del torneo. Con un Messi que horas antes había subido el listón hasta los 18 tantos, el delantero francés tardó menos de un cuarto de hora en anotar su 15ª diana mundialista.

El aviso de tornado añadió tensión en el Estadio Filadelfia

La suspensión llegó en un contexto meteorológico delicado. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos había activado un aviso de tornado para la zona de Filadelfia poco antes de que el partido quedara detenido.

Ese detalle elevó la prudencia. No se trataba solo de lluvia intensa, sino de una situación de mal tiempo potencialmente peligrosa en una ciudad que acogía un partido de Mundial con decenas de miles de aficionados en un estadio con capacidad para más de 67.000 espectadores.