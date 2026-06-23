Mbappé cumple 100 partidos con Francia e iguala a Ronaldo Nazário como goleador en el Mundial

El delantero del Real Madrid marca ante Irak en la segunda jornada del Grupo I, alcanza los 15 goles mundialistas y entra en otra carrera histórica con Messi ya lanzado hasta los 18 tantos

Kylian Mbappé alcanzó este lunes los 100 partidos con la Selección francesa en el duelo del Mundial 2026 ante Irak. El capitán de Didier Deschamps celebró la cifra con otro gol y una nueva marca en su carrera internacional.

El delantero del Real Madrid suma ya 15 tantos en Copas del Mundo, iguala a Ronaldo Nazário y se coloca en una pelea histórica que ha vuelto a mover Lionel Messi, nuevo líder con 18 goles.

Mbappé alcanza los 100 partidos con Francia ante Irak

Mbappé entró en el once titular de Francia para enfrentarse a Irak en el Estadio Filadelfia. No era un partido cualquiera para el delantero: era su internacionalidad número 100 con Les Bleus.

La cifra lo coloca en un club muy reducido dentro de la Selección francesa. Solo nueve jugadores habían alcanzado antes esa barrera, una clasificación encabezada por Hugo Lloris con 145 partidos y en la que también aparecen Lilian Thuram, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Thierry Henry, Marcel Desailly, Zinedine Zidane, Patrick Vieira y el propio Didier Deschamps.

El dato impresiona todavía más por la edad. Mbappé tiene 27 años y ya acumula una carrera internacional propia de una leyenda retirada. Pero su caso no se mide solo por presencia: se mide, sobre todo, por goles decisivos.

El gol a Irak eleva a Mbappé hasta los 15 tantos mundialistas

La noche tuvo premio completo para Mbappé. El delantero marcó ante Irak y elevó su cuenta en Mundiales hasta los 15 goles, una cifra que le permite igualar a Ronaldo Nazário, uno de los grandes símbolos goleadores de la historia del torneo.

Antes de ese tanto, el francés compartía escalón con Gerd Müller, ambos con 14. Ahora adelanta al alemán y se coloca en una zona reservada a muy pocos: por delante ya solo quedan Miroslav Klose, con 16, y Lionel Messi, que acaba de llevar el récord hasta los 18.

Messi marca el listón en 18 y abre otra carrera con Mbappé

El contexto hace que el gol de Mbappé tenga todavía más fuerza. En la misma jornada, Lionel Messi firmó un doblete ante Austria y dejó el récord histórico de goles en Mundiales en 18 tantos.

El argentino superó definitivamente a Klose y volvió a colocar la vara más alta justo cuando Mbappé también empuja desde atrás. La diferencia entre ambos es ahora de tres goles, pero el francés tiene 27 años y, salvo giro inesperado, tiempo suficiente para disputar al menos otro Mundial.

La carrera ya no es solo contra el pasado. Klose y Ronaldo representan las grandes referencias históricas, pero Messi y Mbappé han convertido la tabla en una conversación viva entre dos épocas que todavía siguen marcando el torneo.

Francia ya tiene en Mbappé a su máximo goleador histórico

El récord mundialista no es el único territorio que Mbappé está conquistando. El delantero ya es el máximo goleador histórico de la Selección francesa, después de superar a Olivier Giroud con su doblete ante Senegal en el estreno del Mundial.

Aquel partido lo llevó hasta los 58 goles con Les Bleus, dejando atrás los 57 de Giroud. Con el tanto ante Irak, la cifra sube y refuerza una sensación difícil de discutir: Francia ya juega alrededor de una leyenda en activo.

Francia mira a Mbappé mientras el récord de Messi se acerca

Kylian Mbappé sigue viviendo un idilio con la Copa del Mundo, mientras Leo Messi trata de ampliar los registros hacia niveles nunca vistos. Con una generación repleta de jóvenes estrellas como Olise o Lamine Yamal, el delantero del Real Madrid encabeza a la nueva generación que buscará repetir la grandeza del astro argentino y Cristiano Ronaldo de las últimas décadas.

Con una Selección francesa campeona en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, el gran momento de Mabppé significa un aliciente más para Les Bleus en busca de lograr la tercera estrella. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá acaba de empezar, pero ya es histórico.