Francia 3-0 Irak: Doblete de Mbappé para la historia, suspensión por tormenta eléctrica y Les Bleus ya están en dieciseisavos

Doblete de Kylian Mbappé para ser el segundo máximo goleador de la Copa del Mundo, gol de Ousmane Dembélé y un partido que también pasará a la historia por el temporal y aviso de tornado en Filadelfia

La segunda jornada del Mundial 2026 llegó al Grupo I con un duelo entre Francia e Irak, donde los jugadores de Didier Deschamps necesitaban ganar para sellar el pase a dieciseisavos, mientras que los de Graham Arnold buscaban mantenerse vivos en el torneo.

En un partido cómodo para Les Bleus, las reiteradas suspensiones por tormenta eléctrica y un doblete de Kylian Mbappé marcaron el duelo en el Estadio Filadelfia, donde Ousmane Dembélé puso la guinda del pastel.

Mbappé adelanta a una tranquila Francia ante Irak

El encuentro empezó bastante más igualado de lo que cabía esperar. La Selección iraquí supo defender, juntar líneas y anular todo intento de ataque elaborado de Francia. Algunos disparos desde lejos de Les Bleus e intentos al contragolpe de Irán fueron la tónica dominante durante los primeros 10 minutos.

Viéndose sin opciones de jugar por dentro, la estrella francesa, Kylian Mbappé, tuvo que sacar su magia desde la frontal. Era el minuto 13 cuando el delantero del Real Madrid vio un hueco y, sin pensarlo dos veces, mandó un zurdazo cruzado directo contra la escuadra derecha de Basil. Golazo del francés para hacer su 59º tanto con la Selección, el 15º en un Mundial.

Francia duerme el partido

Con el gol, la Selección francesa comenzó a relajar el encuentro, cuidando la posesión a través de pases horizontales, mientras que Irak seguía centrada en defender. Parecía que ambos equipos firmaban el 1-0.

Pasada la primera media hora, la lluvia hizo acto de presencia en Filadelfia, relajando aún más las intenciones ofensivas de ambos equipos. Un manto de agua cubría el Estadio Filadelfia cuando el árbitro añadió 3 minutos de tiempo extra.

Sin tiempo más que para una larga posesión de Irak, el árbitro señaló el camino a vestuarios, justo cuando cayó un rayo. El partido tardaría 30 minutos en reanudarse, en lugar del cuarto de hora habitual.

La tormenta eléctrica condiciona el partido

Tras la primera suspensión de media hora por actividad eléctrica en 8 millas alrededor del Estadio Filadelfia, unos 13 kilómetros, el partido no vio iniciar su segunda mitad hasta 1 hora después, puesto que le siguieron otras dos cuentas regresivas.

Con los jugadores en el terreno de juego 45 minutos después de la hora prevista para iniciar un breve calentamiento, la FIFA tuvo que retrasar otros 10 minutos más el reinicio por culpa de la intensa lluvia de Filadelfia, que no permitía que el balón rodara en condiciones.

Dembélé cierra el partido y Mbappé entra en la historia

Así, más de 1 hora después de lo previsto, comenzó la segunda parte en Filadelfia. El guion de partido cambió por momentos, con una Francia replegada que le otorgó el balón a Los Leones de Mesopotamia.

Tras varios minutos donde parecía que el empate podía estar cerca, Les Bleus se pusieron las pilas, encontrando el segundo tanto a través de un regalo rival. Error garrafal entre Tahseen y Basil en un saque de puerta, donde el guardameta no acertó a controlar y le regaló el balón a Dembélé. El extremo del PSG, que pudo anotar, le regaló su segundo gol a Mbappé, que ampliaba la ventaja en el minuto 53.

Dembélé cierra el partido

Con el segundo gol, Les Bleus no quisieron volver a encerrarse, decidiendo pasar a la ofensiva, mostrando su talento ofensivo. Tras varias jugadas de peligro, llegaría el gol del Balón de Oro.

Pase filtrado de Olise, control orientado en el interior del área del Mosquito, y con una definición propia de un fuera de serie, Ousmane Dembélé hacía el tercero en el minuto 66.

Mbappé buscó su 17º gol en un Mundial

Con el partido ya resuelto, la Selección francesa no quitó el pie del acelerador, especialmente un Mbappé que quería su hat-trick, con el que quedarse a solo una diana de Messi en la lista de máximos goleadores históricos.

Tras varias ocasiones del delantero del Real Madrid, donde la ansiedad por marcar le pudo, haciendo que sus remates no tuvieran la calidad habitual, el árbitro señaló el final tras 2 minutos de añadido.

Partido cómodo para Les Bleus, sentenciado en una segunda mitad que se hizo de rogar por la tormenta eléctrica, donde Mbappé igualó a Miroslav Klose en la lista de máximos goleadores de la historia del Mundial, mientras que Ousmane Dembelé cerró la goleada francesa.