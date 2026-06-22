Messi llega a los 18 goles, supera a Klose, y es el máximo goleador de la historia de los Mundiales

El argentino marcó un doblete ante Austria tras fallar un penalti, dejó atrás al alemán Miroslav Klose y abre una nueva carrera histórica con Mbappé como perseguidor por el título de máximo goleador histórico

Lionel Messi ya está solo en la cima goleadora de los Mundiales. El capitán argentino marcó ante Austria, en la segunda jornada del Mundial 2026, y alcanzó los 17 tantos en fases finales de la Copa del Mundo.

El gol llegó en el minuto 39, después de haber fallado un penalti al inicio del partido. La escena tuvo algo de guion perfecto: primero la oportunidad perdida, después el récord que deja atrás a Miroslav Klose y agranda todavía más su leyenda.

Messi supera a Klose y rompe el récord histórico del Mundial

Messi llegó al partido ante Austria con una cuenta pendiente inmediata. Venía de firmar un triplete ante Argelia, una noche que le permitió igualar los 16 goles de Miroslav Klose y superar a otros gigantes como Ronaldo Nazário, Gerd Müller y Kylian Mbappé.

El récord, sin embargo, todavía necesitaba un gol más. Y llegó en la primera parte del segundo encuentro de Argentina en el Mundial 2026, justo después de que el propio Messi hubiera desperdiciado un penalti en el minuto 8. Ya en el descuento final, el astro aprovechó un rebote para hacer su segunda diana de la tarde. Cinco goles en dos partidos del Mundial 2026 y una lucha por la Bota de Oro que se va definiendo.

Argentina encuentra en Austria otra noche de Messi

El primer gol ante Austria no fue uno más en la carrera de Messi. Fue el tanto que le coloca en solitario por delante de todos los goleadores que han marcado una Copa del Mundo, una lista reservada a los nombres más pesados del fútbol.

Klose queda ahora con 16 goles, una cifra que durante años pareció una frontera casi imposible. El alemán construyó su récord desde la constancia, con goles repartidos en cuatro Mundiales y una eficacia que le convirtió en símbolo de Alemania.

Messi ha llegado de otra manera. No como un nueve puro, ni como un rematador de área, sino como un futbolista que ha mezclado creación, liderazgo y gol durante dos décadas con Argentina.

Veinte años después de Serbia, Messi alcanza la cima

La historia empezó en 2006. Messi debutó en un Mundial con Argentina ante Serbia y Montenegro y marcó en la goleada por 6-0, después de entrar desde el banquillo. Tenía 18 años y empezaba un camino que entonces nadie podía medir del todo.

En Sudáfrica 2010 no marcó. En Brasil 2014 hizo cuatro goles y llevó a Argentina hasta la final. En Rusia 2018 sumó uno más en una Copa difícil. En Qatar 2022 explotó con siete tantos y levantó el título que le faltaba.

Mbappé queda como el gran perseguidor de Messi

El récord de Messi no cierra la carrera. La abre hacia el futuro. Kylian Mbappé aparece como el gran perseguidor en activo, con 14 goles y margen de edad para disputar varios Mundiales más.

El francés ya ha demostrado que la Copa del Mundo es su escenario natural. Marcó en la final de 2018, fue decisivo en Qatar 2022 y sigue sumando en 2026 con Francia. A sus 27 años, tiene tiempo, físico y contexto competitivo para amenazar la nueva marca del argentino.

Klose, Ronaldo, Müller y Mbappé quedan detrás del argentino

La tabla histórica queda ahora con Messi en lo más alto, con 18 goles. Klose permanece segundo con 16, mientras Ronaldo Nazário figura con 15. Más atrás aparecen Gerd Müller y Mbappé, ambos con 14.

Messi no solo gana partidos: ordena la historia del Mundial

Argentina sigue compitiendo en el Mundial 2026, pero la tarde ante Austria ya tiene vida propia. El partido será recordado por los goles 17 y 18, por el penalti fallado antes y por el momento exacto en el que Messi dejó atrás a Klose.

A punto de cumplir 39 años, el argentino continúa acumulando capítulos donde parecía que ya no quedaba nada más que añadir. Campeón del mundo, líder de Argentina, símbolo de una generación y ahora máximo goleador histórico del torneo.