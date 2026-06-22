Argentina 2-0 Austria: Messi derriba a Austria y hace historia

Lionel Messi firma un doblete en Dallas, falla un penalti y se convierte en el máximo goleador histórico de los Mundiales en un partido dominado por Argentina que asegura el liderato del Grupo J

Argentina venció 2-0 a Austria en un partido muy exigente del Grupo J del Mundial 2026, decidido por dos goles de Lionel Messi en un encuentro donde la Albiceleste tuvo que trabajar mucho más de lo esperado para sumar puntos.

El conjunto de Lionel Scaloni sufrió por momentos ante el plan físico y directo de los austriacos, aunque terminó imponiendo su jerarquía en el tramo decisivo. Argentina supera a Austria con otro partido decisivo de Messi en el Mundial.

Argentina supera a Austria con otro partido decisivo de Messi

Argentina venció 2-0 a Austria en Dallas en la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026, en un encuentro que volvió a girar en torno a Lionel Messi. El capitán argentino marcó los dos goles del partido, falló un penalti en la primera mitad y alcanzó el récord histórico de máximo goleador de la Copa del Mundo con 18 tantos, superando a Miroslav Klose.

El triunfo deja a la Albiceleste con pleno de victorias y prácticamente clasificada como primera de grupo, en un duelo donde el marcador no refleja del todo la tensión inicial del encuentro.

Un penalti fallado que pudo cambiar el partido

El choque arrancó con una acción clave a los nueve minutos. Un penalti sobre Lautaro Martínez dio a Argentina la oportunidad de adelantarse, pero Messi no estuvo preciso desde los once metros. El disparo, ajustado pero demasiado fino ante Alexander Schlager, se marchó fuera.

El fallo no alteró el plan del equipo de Scaloni, que mantuvo la posesión y el control territorial, empujando progresivamente a Austria hacia su propio campo. A partir de ahí, el partido se jugó casi siempre en campo austríaco.

El gol que cambió la historia de los Mundiales

El 1-0 llegó pasada la media hora en una jugada de sello argentino. Facundo Medina se incorporó por banda, puso un centro al borde del área y, tras un desvío que desordenó a la defensa, el balón cayó a la izquierda de Messi. El ’10’ definió con su zurda para abrir el marcador.

Ese gol tuvo un impacto inmediato: Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos, superando el registro de Klose. Un hito que llegó en un escenario inesperado, pero con la misma naturalidad con la que ha construido su carrera.

A partir de ahí, Argentina controló el ritmo del partido sin necesidad de acelerar, mientras Austria apenas encontraba espacios para generar peligro real.

Segundo tiempo de control y sentencia en el descuento

Tras el descanso, el ritmo del partido bajó aún más. Argentina gestionó la ventaja con calma, mientras Austria intentó adelantarse sin éxito. La entrada de Julián Álvarez aportó energía en ataque, pero el guion no cambió.

Cuando el encuentro parecía cerrado, Messi volvió a aparecer. En el tiempo añadido, aprovechó un balón dentro del área para marcar el 2-0 definitivo y firmar su doblete.

Incluso pudo lograr el hat-trick en la última jugada del partido, con una falta directa que no encontró portería.

Messi, protagonista absoluto de un partido sin sobresaltos

Más allá del resultado, el encuentro queda marcado por el impacto histórico de Messi. El capitán argentino no solo decidió el partido con sus goles, sino que amplió su leyenda en la competición más importante del fútbol mundial.

Argentina, mientras tanto, confirma su dominio en el grupo y se acerca a los octavos de final con pleno de confianza y resultados.

Ficha Técnica

ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero (NicolasOtamendi, min.57), Lisandro Martinez, Facundo Medina (Nicolas Tagliafico,min.82); Rodrigo De Paul (Leandro Paredes, min.82), Alexis Mac Allister,Enzo Fernandez, Thiago Almada (Nico Gonzalez, min.64); Lionel Messi,Lautaro Martinez (Julian Alvarez, min.64).

AUSTRIA: Alexander Schlager; Stefan Posch (Alexander Prass, min.67),Kevin Danso, David Alaba (Marco Friedl, min.67), Konrad Laimer; NicolasSeiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid (Patrick Wimmer, min.78), PaulWanner (Marko Arnautovic, min.67), Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch(Carney Chukwuemeka, min.85).

GOLES.1-0, min.38: Lionel Messi (Facundo Medina).

2-0, min.90(+5): Lionel Messi.

Penalty fallado por Lionel Messi del Argentina en el minuto 9.

ÁRBITRO.Amin Omar, asistido en las bandas por Abouelregal Mahmoud y AhmedHossam Taha, en el VAR: Khamis Al-Marri y Mahmoud Ashour. Amonestó aFacundo Medina (min.76), Leandro Paredes (min.90+2), por parte deARGENTINA. Amonestó a Stefan Posch (min.40), Konrad Laimer (min.76),por parte de AUSTRIA