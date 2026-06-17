Messi apunta la clave de Argentina en el Mundial: "Eso es lo que nos hace fuertes como equipo"

Messi arranca el Mundial a lo grande. El capitán firmó su primer hat-trick con Argentina, ante Argelia, igualó marcas históricas y dejó un mensaje claro: "Nunca es fácil el primer partido". Además, mandó un mensaje al vestuario de cara al resto del torneo: "Aquí hay que estar muy bien para estar a la altura y poder jugar"

Leo Messi comenzó de la mejor manera posible el Mundial 2026. El futbolista de Inter Miami logró un hat-trick en el debut de Argentina contra Argelia, opositando nuévamente su candidatura para ganar este torneo de selecciones, del que defienden título tras levantar el mismo en Qatar 2022. De esta manera, el ex del Barcelona habló ante los medios de comunicación para valorar la victoria, destacando que "nunca es fácil el primer partido".

En este sentido, Leo Messi se mostró orgulloso de haber logrado su primer hat-trick con Argentina, con el que iguala los 16 goles de Miroslav Klose: "Es muy lindo". Sobre el nuevo reto de los de Scaloni en este Mundial, el jugador de Inter Miami ha dejado claro que "aquí hay que estar muy bien para estar a la altura y poder jugar".

Leo Messi: "Todo está muy igualado y estoy contento por este triunfo"

De esta manera, Leo Messi se mostró "bien, feliz, contento, sobre todo por empezar el Mundial con un resultado positivo. Nunca es fácil el primer partido y más como se está dando este Mundial. Todo está muy igualado y estoy contento por este triunfo".

Sobre sus tres goles, el argentino afirmó que "la gente me ha dicho que es mi primer 'hat-trick' en la Selección y poder estar a la altura de Batistuta (el único argentino en hacer tres goles en un partido del Mundial) es muy lindo. Es un orgullo muy grande igualarlo, más allá de que lo importante es lo grupal. Ahora estoy más tranquilo. Me mandé un par de mensajes con la familia y tengo ganas de llegar al hotel y poder contestarles más".

Leo Messi: "Aquí hay que estar muy bien para estar a la altura y poder jugar"

Con los tres goles, Leo Messi iguala los 16 de Miroslav Klose, lo que quiso valorar tras la victoria de Argentina a Argelia: "Es un orgullo poder estar ahí, pero no deja de ser una estadística. Eso no me va a cambiar nada. Conseguí todos los triunfos a nivel de club y Selección, y todo lo que venga a partir de ahora es un bonus".

El argentino cumple 20 años de su debut en un Mundial, por lo que hizo balance y comentó su estado físico: "Es mi manera de competir, de vivirlo siempre. Intenté prepararme para poder sentirme bien en este Mundial físicamente, para poder ayudar al grupo, porque este grupo es muy competitivo, con jugadores extraordinarios. Nadie te regala nada. Aquí hay que estar muy bien para estar a la altura y poder jugar. Eso es lo que nos hace fuertes como equipo".

Messi confiesa que tuvo "días difíciles": "Lloré por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo"

Por otro lado, Messi, que encendió las alarmas en los días previos, confesó su admiración hacia Rafa Nadal: "A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y somos muy parecidos, me identifico mucho. Siempre quiero dar el máximo y me quiero sentir bien, disfruto de esa manera"

Además, al jugador de 38 años se le vio emocionado tras su primer gol ante Argelia, por lo que explicó el motivo: "Lloré por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Le agradezco a todos mis compañeros porque estuvieron como siempre, al lado mío, apoyándome, dándome mucha fuerza para que esté bien".

Por último, Messi elogió a la afición de Argentina desplazada: "Sé que en Argentina es una locura. Quiero agradecerle a la gente que siempre nos sigue y hace un esfuerzo muy grande, sé el esfuerzo que hacen por siempre estar. Estuvieron en Catar y ahora en Estados Unidos, la gente hace un esfuerzo muy grande y estoy muy feliz".