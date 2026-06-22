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Argentina - Austria: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de la jornada 2 del Mundial 2026 del Grupo J

Argentina y Austria se enfrentarán hoy Lunes en un encuentro que decantará de forma provisional el liderato del grupo J. El equipo de Lionel Scaloni busca asegurar la clasificación, tras la victoria 3 a 0 del debut frente a Argelia con una brillante actuación de Lionel Messi

Argentina - Austria: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de la jornada 2 del Mundial 2026 del Grupo J

Once inicial del Argentina - Austria. ESTADIO Deportivo

María FuentesMaría Fuentes 3 min lecturaSin comentarios

Argentina afronta este lunes una prueba de máxima exigencia frente a Austria en la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará en Dallas y puede ser decisivo para definir el liderato del grupo.

Tras su contundente victoria 3-0 frente a Argelia en el debut, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con confianza y con la posibilidad de sellar su clasificación a la siguiente ronda. Austria, por su parte, también comenzó con buen pie tras imponerse a Jordania y buscará dar la sorpresa ante la vigente campeona del mundo.

Un partido con sabor a clasificación

Argentina sabe que una victoria la dejaría prácticamente en dieciseisavos y muy cerca de asegurar el primer puesto del Grupo J. Más allá del favoritismo albiceleste, el duelo promete ser exigente ante una Austria intensa, agresiva en la presión y con un estilo vertical que puede incomodar.

Las miradas volverán a centrarse en Lionel Messi, gran figura del estreno mundialista y principal carta ofensiva de Argentina. A su lado, el equipo buscará sostener el equilibrio que aportan Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el centro del campo.

Horario del Argentina vs. Austria

El encuentro entre Argentina y Austria se disputará este lunes 22 de junio a las 19:00.

Dónde ver en TV y online

Este y todos los demás partidos de la Selección podrán verse en vivo por TV Pública, TyC Sports, DSports y Telefé. Las plataformas digitales que transmiten los encuentros de Argentina son Disney+ Premium, Paramount+, Flow, Mi Telefé, DGO y Telecentro Play.

Posibles Alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Director técnico: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. Director técnico: Ralf Rangnick.

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