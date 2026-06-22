Argentina - Austria, en directo la jornada 2 del Grupo J del mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo con ESTADIO Deportivo el encuentro entre Argentina y Austria de la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026, donde ambas selecciones buscarán una victoria clave para acercarse a los dieciseisavos de final tras imponerse en sus respectivos debuts. La Albiceleste, liderada por Leo Messi, quiere certificar su clasificación, mientras que Austria aspira a dar la sorpresa en Dallas.

Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cita del Mundial 2026. Hoy tenemos a una de las grandes candidatas al título: Argentina. Tras su sólido debut ante Argelia, la Albiceleste se enfrenta a Austria.

De los tres rivales que tiene Argentina en este grupo, Austria se perfila, con casi toda seguridad, como el más exigente. Ambas selecciones se juegan esta tarde el liderato del grupo, después de la victoria austriaca ante Jordania (3-1) en su estreno.

El colegiado egipcio, de 40 años, es una de las figuras más reconocidas del arbitraje africano dentro del panorama FIFA. Desde 2017 dirige partidos en la máxima categoría del fútbol egipcio, acumulando experiencia en competiciones de alto nivel.

Amin Mohamed Omar será el árbitro del encuentro entre Argentina y Austria.

Esta es la situación del Grupo J hasta el momento

La fecha del Argentina - Austria coincide con un momento muy especial para el fútbol argentino. Este 22 de junio se cumplen 40 años del histórico partido ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, en el que Diego Armando Maradona firmó dos de los goles más recordados de todos los tiempos. Entre ellos destacó el denominado 'Gol del Siglo', una acción individual que comenzó en campo propio y terminó con el capitán argentino dejando atrás a medio equipo rival antes de batir a Peter Shilton. Curiosamente, aquel encuentro se disputó en territorio mexicano, relativamente cerca de Dallas, ciudad que hoy acoge el compromiso de la Albiceleste frente a Austria. Argentina buscará celebrar la efeméride con una nueva victoria mundialista.

Las pausas de hidratación son cuestionadas por los dos seleccionadores del encuentro que vamos a vivir en poco!!!

Si Messi mete un gol en este partido se convertirá en el máximo goleador histórico de los Mundiales , superando los 16 de Klose !!!!!!!

Saltan al campo así que no te vayas que esto empieza ya!

La selección de Argentina se mide a la selección de Austria en un partido determinante del Grupo J del Mundial 2026, con ambos equipos igualados en la parte alta de la clasificación tras la primera jornada.

El encuentro puede resultar clave para encarrilar la clasificación a los dieciseisavos de final, ya que el ganador daría un paso importante hacia el liderato del grupo, mientras que el perdedor se vería obligado a jugarse el pase en la última jornada.

Argentina quiere confirmar su condición de favorita en el Mundial 2026

Argentina llega al encuentro con la intención de mantener su buen inicio de torneo y seguir consolidando su candidatura al título. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ha mostrado solidez en su estreno y quiere imponer su jerarquía en un partido de alta exigencia.

El combinado sudamericano apuesta por el control del balón, la presión tras pérdida y la capacidad de resolver en los últimos metros, tres claves que han marcado su identidad en el arranque del campeonato.

Lionel Messi lidera a la Albiceleste en un partido decisivo

Todas las miradas vuelven a centrarse en Lionel Messi, líder absoluto de la selección argentina y principal referencia ofensiva del equipo.

Su capacidad para generar juego, asistir y decidir en los momentos clave vuelve a ser uno de los grandes argumentos de la Albiceleste en este Mundial 2026, donde su experiencia está siendo determinante en el rendimiento colectivo.

Austria busca dar la sorpresa y pelear por el liderato del grupo

Austria llega al partido con confianza tras un buen debut y con la intención de competir de tú a tú ante una de las selecciones favoritas del torneo. El conjunto centroeuropeo ha destacado por su orden táctico y su capacidad para salir con rapidez al contragolpe.

El equipo austríaco sabe que un buen resultado ante Argentina puede cambiar por completo el panorama del Grupo J y acercarle a la clasificación para la siguiente fase.

Qué se juega el Argentina - Austria del Grupo J

El encuentro tiene un peso directo en la clasificación del grupo. Una victoria dejaría a cualquiera de las dos selecciones muy cerca de los octavos de final, mientras que un empate mantendría la lucha abierta hasta la última jornada.

Además del liderato, el partido también influye en los cruces de la siguiente fase, por lo que el resultado puede tener un impacto más allá de esta fase de grupos.

Horario y escenario del partido del Mundial 2026

El Argentina - Austria se disputa este lunes en Dallas, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026, con gran expectación por el nivel de ambas selecciones y lo que está en juego en la clasificación.

Alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Director técnico: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. Director técnico: Ralf Rangnick.