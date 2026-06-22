Scaloni y Rangnick, enfrentados por una nueva regla del Mundial 2026

Las pausas de hidratación introducidas por la FIFA en el Mundial 2026 han generado opiniones encontradas entre los seleccionadores. En la previa del Argentina - Austria, Lionel Scaloni criticó la medida por alterar el ritmo de juego, mientras que Ralf Rangnick defendió su utilidad para proteger el estado físico de los futbolistas

La implementación de las pausas de hidratación en el Mundial 2026 ha generado un intenso debate entre entrenadores, futbolistas y analistas desde el inicio del torneo. La medida, impulsada por la FIFA para combatir las elevadas temperaturas previstas en varias de las sedes de Estados Unidos, México y Canadá, permite interrumpir brevemente el juego durante cada tiempo para que los jugadores puedan refrescarse e hidratarse. Aunque el objetivo principal es proteger la salud de los protagonistas, la normativa ha abierto una discusión sobre su impacto en el desarrollo de los partidos y en la esencia competitiva del fútbol.

En la previa del encuentro entre Argentina y Austria por la segunda jornada del Grupo J, dos de los técnicos con mayor peso en la competición dejaron claras sus diferencias. Lionel Scaloni cuestionó la influencia que estas pausas pueden tener sobre el ritmo de juego y la dinámica táctica de los encuentros, mientras que Ralf Rangnick defendió la medida como una herramienta necesaria para garantizar el rendimiento físico de los futbolistas en condiciones extremas. Las posturas enfrentadas de ambos seleccionadores no solo añadieron un nuevo ingrediente al choque entre argentinos y austríacos, sino que también pusieron sobre la mesa uno de los debates reglamentarios más relevantes de esta Copa del Mundo.

Críticas desde Argentina

El seleccionador argentino expresó sus reparos sobre la norma, que contempla interrupciones durante cada tiempo para que los futbolistas puedan hidratarse. Para Scaloni, estos cortes modifican el desarrollo natural de los partidos y generan un escenario distinto al que históricamente caracterizó al fútbol. El seleccionador de Argentina considera que las pausas terminan convirtiéndose en momentos que permiten reorganizar equipos, corregir aspectos tácticos y cambiar dinámicas en pleno encuentro.

Además, el técnico de la Albiceleste sostuvo que la medida puede beneficiar especialmente a los equipos que llegan con menos recursos o que atraviesan momentos de dificultad durante el partido, ya que cuentan con oportunidades adicionales para recibir indicaciones y reacomodarse en el campo.

La defensa de Rangnick

En la vereda opuesta se ubicó Ralf Rangnick. El entrenador de Austria defendió la decisión de la FIFA y destacó la importancia de proteger la salud de los jugadores en condiciones climáticas exigentes.

A su entender, las pausas permiten sostener un mayor nivel físico y reducen los riesgos asociados al desgaste provocado por el calor. El técnico austríaco valoró que los futbolistas dispongan de esos minutos para recuperarse y afrontar el resto del encuentro en mejores condiciones.

Un debate que trasciende el partido

Las posturas contrapuestas de ambos entrenadores agregaron un ingrediente extra a la previa del choque entre Argentina y Austria, dos selecciones que comenzaron el Mundial con una victoria. Mientras la Albiceleste derrotó a Argelia en su estreno, el conjunto europeo hizo lo propio frente a Jordania.

Más allá de lo que ocurra en el terreno de juego, el debate sobre las pausas de hidratación promete mantenerse a lo largo del campeonato. La discusión entre quienes priorizan la protección física de los futbolistas y quienes consideran que la medida altera la esencia del juego ya forma parte de uno de los temas más comentados de la Copa del Mundo 2026.