Francia - Irak: alineaciones posibles, horario y dónde ver en TV el partido de la jornada 2 del Grupo I en el Mundial 2026

El equipo de Deschamps busca su segunda victoria en el Mundial, pero también una mejora de juego en este enfrentamiento contra irak que empieza a las 23:00 horas en Philadelphia

Francia afronta hoy lunes un compromiso clave frente a la Irak en la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026. El encuentro se disputará en territorio estadounidense y puede dejar a los franceses muy cerca de la clasificación a la siguiente ronda.

Tras un debut convincente con victoria por 3-1 frente a Senegal, el conjunto dirigido por Didier Deschamps llega como favorito. Irak, en cambio, necesita reaccionar tras caer con contundencia ante Noruega en su estreno.

Francia busca sellar su pase

La selección francesa parte como una de las grandes candidatas al título y quiere ratificarlo con una nueva victoria. Con una plantilla repleta de talento y experiencia, los Bleus intentarán imponer su jerarquía desde el inicio.

El gran objetivo de Francia es sumar tres puntos que le permitan quedar a un paso de los dieciseisavos de final y reforzar su candidatura en el torneo.

Irak, obligado a reaccionar

Para Irak, el duelo representa una oportunidad de dar la sorpresa y mantenerse con opciones en el grupo. Después de un debut complicado, el conjunto asiático necesita mostrar una versión mucho más sólida en defensa y aprovechar sus opciones al contragolpe.

Frente a una potencia como Francia, cualquier error puede resultar decisivo.

Horario del Francia vs. Irak

El partido entre Francia e Irak se disputará este lunes 22 de junio a las 23:00 horas en Estados Unidos, en el estadio de Philadephia.

Dónde ver en TV y online

El partido entre Francia e Irak será emitido en directo en España a través de DAZN España. Además, se podrá consultar la última hora, las alineaciones y el seguimiento en directo.

Posibles Alineaciones

Francia: Maignan; Malo Gusto, Upamecano, Saliba y Digne; Koné y Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola y Mbappé

Irak: Jalal Hassan; Doski, Tahseen, Hussein Ali y Sulaka; Al-Ammari, Bayesh, Ali Jassim e Iqbal; Al-Hamadi y Hussein