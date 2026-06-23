Haaland come en la mesa de Mbappé y Messi: la carrera por ser el máximo goleador del Mundial 2026

El noruego se une a la fiesta goleadora de Messi y Mbappé y los tres firman un doblete en la segunda jornada, protagonizando la pelea por ser el máximo goleador del Mundial 2026

Haaland firma su segundo doblete en el Mundial y se mete en la carrera con Mbappé y MessiImago

El Mundial 2026 está siendo apasionante. Sólo lleva dos jornadas completadas, a falta de un par de grupos, y ya hay múltiples sorpresas, como Cabo Verde, y equipos decepción. Al igual que hay países que destacan de forma especial, sobre todo por las estrellas que lideran sus equipos. Es el caso de Argentina, Francia y Noruega, con Erling Haaland colocando al país nórdico a la altura de selecciones campeonas del mundo en esta edición.

Por ello, con tan sólo dos jornadas celebradas y los tres países ya clasificados para dieciseisavos, estos tres futbolistas se colocan como los grandes anotadores de este Mundial y las 'estrellas' que nunca fallan con sus selecciones. De hecho, en el próximo partido del Grupo I habrá un duelo directo entre Mbappé y Haaland por decidir el orden del cuadro.

Haaland 'copia' el doblete de Mbappé y Messi y se mete en la pelea por ser el máximo goleador del Mundial 2026

Las dos primeras jornadas de esta edición del mundial han dejado claro algo: Messi, Mbappé y Haaland son las principales 'estrellas' de esta edición, a la espera de que se incorpore Cristiano Ronaldo a la lista, quién no pudo anotar en el primer enfrentamiento. Los tres futbolistas llevan cinco y cuatro goles, con el argentino con un tanto de ventaja, pero la pelea por el 'pichichi' del Mundial promete ser apasionante.

Messi se adelantó con Argentina al ser el primero en jugar, anotando un doblete contra Austria. Mbappé siguió sus pasos al marcar otros dos goles para lograr la victoria de Francia contra Irak. Y Haaland, que no se quiere quedar atrás, sumó dos tantos más en el choque contra Senegal. Tres dobletes en una misma jornada.

Aunque es verdad que el noruego aún está lejos del argentino y el francés, que compiten en una pelea aún mayor que ser el máximo anotador de una copa del mundo, como es ser el máximo goleador de toda la historia de los mundiales. Ahora mismo es Leo Messi quién ha firmado un nuevo récord al superar a Klose y colocarse con 18 goles, a la espera de más partidos en los que seguramente amplíe este número.

Le sigue de cerca Mbappé, que en esta edición ya se ha convertido en el mayor goleador de la historia de Francia después de imponerse a Giroud, con 60 dianas en este momento. En los mundiales lleva 16, empatando con Klose y a dos tantos del nuevo registro que está dejando Messi.

El entrenador de Noruega destaca el mérito de Haaland en el Mundial

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, es consciente de la importancia que tiene la racha goleadora de su mejor jugador, que lleva dos dobletes en dos partidos, y ya ha sido clave para lograr el pase a los dieciseisavos de final. Por ello, él mismo lo compara con sus principales rivales en esta carrera, reconociéndole aún más mérito. "Es el mejor. No juega para Francia ni para Argentina, juega para Noruega, y ya suma cuatro goles en dos partidos" apunta el técnico noruego.

Haaland reconoce su talento goleador

El delantero noruego sabe que está dejando un gran registro goleador en este inicio de mundial, reconociendo que tiene un 'don para anotar. "No lo sé, creo que es mi especialidad marcar goles. Simplemente soy muy bueno marcando goles y tengo bastante suerte" explicó el delantero del Manchester City una vez finalizado el partido contra Senegal.

"Creo que está a la altura de las noches más grandes que he tenido en toda mi vida, tanto el partido contra Irak como el de esta noche. Es un poco la misma sensación que tuve después de la final de la Champions League, así que significa muchísimo. Estoy increíblemente orgulloso por formar parte de esto" añadió Haaland, que está liderando a su país y ya busca firmar su mejor registro en los mundiales.