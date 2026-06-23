Resultados y clasificación del grupo I tras la segunda jornada y partidos en el Mundial 2026: Francia y Noruega se jugarán el primer puesto

El grupo I del Mundial 2026 es el primero que ya tiene a dos de sus cuatro equipos clasificados para dieciseisavos de final con la Francia de Mbappé y la Noruega de Haaland. Se lo jugarán todo en la última jornada con un duelo directo

La segunda jornada del grupo I del Mundial 2026 trajo la confirmación de que dos de las estrellas de este cuarteto de equipos están preparados para llevar a sus países lo más lejos posible en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, Mbappé para Francia y Haaland para Noruega.

Francia vivió un partido de lo más accidentado por la interrupción por tormenta durante media hora pero a pesar de esto, los galos se impusieron a Irak con doblete de Mbappé. En el otro choque del grupo, Noruega, con un doblete de Haaland y Pedersen abriendo el marcador, se impuso a una combativa Senegal en un partido sumamente vistoso.

Mbappé marca el ritmo de Francia bajo la tormenta de Irak

Francia certificó este lunes su clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al imponerse por 3-0 a Irak con un doblete de Kylian Mbappé, que ya suma cuatro goles en el torneo, en un encuentro marcado por una interrupción de más de dos horas a causa de una tormenta eléctrica.

Con Michael Olise en la media punta, Ousmane Dembélé por derecha, Bradley Barcola por izquierda y Mbappé de '9', Didier Deschamps quiso consolidar lo que le había funcionado contra Senegal ante una débil Irak, número 60 del ránking FIFA.

Noruega rema al son de Haaland para superar a Senegal en un ajustado encuentro

Noruega superó por 3-2 a Senegal este lunes y, después de 28 años sin pisar un Mundial, se clasificó para dieciseisavos de la Copa del Mundo 2026 gracias a otro doblete de su estrella, Erling Haaland, que volvió a marcar las diferencias para su equipo.

Veintitrés toques y seis pases completados en todo el partido le valieron a Erling Braut Haaland, uno de las figuras del torneo, para firmar su segundo doblete en dos partidos de Copa del Mundo e igualar las actuaciones de sus homónimos del gol, Leo Messi y Kylian Mbappé, en una jornada histórica para el fútbol noruego, al clasificarse entre los 32 mejores del mundo.

Resultados y clasificación actualizada del grupo I del Mundial 2026

Con Francia, al ritmo de Mbappé, venciendo a Irak con claridad, los galos son líderes del grupo I con seis puntos. Los de Deschamps superan a Noruega, que también tiene seis puntos en total, por su mejor diferencia de goles con +5 y +4 respectivamente. La última jornada de este grupo ha deparado un enfrentamiento entre ambas selecciones en el que si los galos vencen o empatan, serán líderes. A la Noruega de Haaland solo le vale el triunfo.

Por detrás, Senegal e Irak se quedan con cero puntos tras las dos primeras jornadas y se verán las caras en la última fecha. A ambas selecciones les interesa ganar en la última jornada para quemar las escasas opciones que tienen de meterse entre uno de los ocho mejores terceros de los 21 grupos de este Mundial.