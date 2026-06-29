Brasil 2-1 Japón: Martinelli se viste de héroe y salva a Ancelotti

Sano puso la sorpresa al filo de la media hora del primer tiempo. Casemiro hizo el empata en el 56 y en la siguiente jugada, Vinicius realizó una de las acciones del Mundial pero Suzuki evitó el que hubiese sido un golazo. Martinelli hizo el definitivo 2-1 en el 95

Brasil y Japón se medían este lunes en el segundo encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026 después de que Canadá certificase el primer billete para octavos este pasado domingo. La anfitriona venció a Sudáfrica con un gol en el minuto 92. Brasil no quería esperar a los últimos minutos ante Japón porque sabía que ahí podrían entrar los nervios propios de ser la favorita del partido.

Brasil se presentó con su once habitual y con Neymar nuevamente en el banquillo esperando más minutos tras los disputados ante Escocia. Japón también presentó su once habitual durante todo este Mundial para tratar de volver a ganar a Brasil tal y como hizo en un amistoso en octubre del pasado año. En esa ocasión, los nipones remontaron un 0-2 de Brasil.

Sano hace saltar por los aires el plan de Brasil ante Japón

El encuentro empezó con Brasil dominando la posesión y encerrando por momentos a Japón. Eso sí, las ocasiones de peligro no brillaron precisamente en el primer tiempo para Brasil. Japón, con menos posesión de balón, fue la que tuvo la más clara en el primer tiempo.

Se llegaba a la media hora de partido cuando una pérdida en el centro del campo de Brasil y recuperada por Sano, era conducida por el propio centrocampista y sin nadie que le taponase, se sacó un disparo raso desde la frontal del área que hizo imposible la estirada de Alisson. Japón se adelantaba y la sorpresa saltaba en Houston con la pentacampeona del Mundo.

Endrick sale a escena en Brasil

Debió pensar Ancelotti que un Mundial se juega cada cuatro años y que esto bien merecía arriesgar con cambios ofensivos. Con Paquetá con algunos problemas físicos, el técnico de Brasil le dio entrada a Endrick. A partir del segundo tiempo, Brasil empezó a atacar la portería de Japón, tanto con centros al área como por el centro de la defensa.

Casemiro marca y Vinicius levanta al público en Houston

Poco tardó Brasil en igualar la contienda. Fue en el 56 cuando Gabriel le ponía un centro medido a Casemiro en el segundo palo para que el centrocampista de la Canarinha rematase al fondo de la portería defendida por Suzuki. Brasil igualaba y casi en la siguiente acción, una gran jugada personal de Vinicius terminó con el esférico golpeando el poste. Suzuki la tocó y evitó que Vinicius marcase el que podría haber sido uno de los goles del Mundial.

Martinelli celebrando el 2-1 ante Japón

Martinelli pone a Brasil en octavos

Los minutos fueron pasando y Brasil creciendo con ellos. Los de Ancelotti estaban encerrando a Japón y cuando parecía que se jugaría la primera prórroga del Mundial, un error en la salida de balón de los nipones, terminó con Martinelli recibiendo dentro del área el pase raso de Guimaraes. El gol llegó en el 95 y puso la locura en Houston ya que Brasil firmaba el pase a octavos de final cuando ya se pensaba en la prórroga.