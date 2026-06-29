Vinícius se rompe en directo: "La casa era pequeña y dormí con ella muchísimas noches; me quedo sin palabras, marcó mi vida"

El delantero de Brasil y del Real Madrid no pudo contener las lágrimas tras escuchar las palabras de su abuela, con la que vivió hasta los 16 años, y lanza un mensaje de ambición en el Mundial

Es la imagen que está dando la vuelta al mundo, la un Vinícius emocionado y llorando en una entrevista para su país. El delantero de la Selección brasileña y del Real Madrid no pudo contener las lágrimas cuando en el programa 'Domingao com Huck' escuchó y vio un mensaje de su abuela Nilza, con la que convivió hasta los 16 años y que fue una figura importantísima en su infancia.

"Es una persona muy especial porque mi padre siempre vivió lejos, así que crecí con mi madre, mis hermanos y mi abuela", comienza diciendo Vinícius, momento en el que se rompe no y puede evitar emocionarse.

"La casa era pequeña y dormí con ella muchísimas noches. Es una persona que marcó mi vida y, siempre que puedo, estoy a su lado y aprovecho cada momento porque sé que en algún momento las personas tienen que partir y vivo cada momento con ella y con mi familia, que hicieron de todo para que pudiera vivir mi sueño", confesó emocionado el delantero de Brasil, consciente de que el fútbol es importante pero que hay algo mucho más como es la familia.

Su abuela le ayudó a forjar su carácter

En el vídeo que le muestran a Vinícius, su abuela Nilza relata: "Era un niño avergonzado. Lo suyo era la pelota. Ahí, dormía a mi lado, hasta los 16 años. A veces nos abrazábamos y miraba a ver si estaba a mi lado", recordaba su abuela.

"Vini, nieto mío, Nuestra Señora de Aparecida te protege siempre. Tu abuela te quiere mucho, mucho, mucho, mucho", añadió dirigiéndose al atacante, palabras que emocionaron enormemente al futbolista.

Vinícius lanza un aviso a sus rivales

En esta misma entrevista Vinícius agradece el gran esfuerzo de su abuela y su familia por ayudarle a conseguir su sueño. "Ellos hicieron todo lo posible para que pudiera cumplir mi sueño. Verla feliz no tiene precio", asegura.

Además de mirar al pasado, Vinícius también habló del presente y ese es el Mundial de fútbol, del que espera salir campeón. "Es una generación que lucha mucho para volver a colocar a Brasil en lo más alto. La sexta estrella está tardando demasiado. Hemos aprendido mucho durante estos últimos años".

Vini, con cuatro goles y una asistencia en los tres partidos de la fase de grupos ante Marruecos (1-1), Haití (3-0) y Escocia (0-3), es el líder de una selección brasileña que ha ido de menos a más en el torneo. Este lunes, la pentacampeona del mundo se mide a Japón en Houston en los dieciseisavos de final.