Brasil presenta una queja formal por Vinicius ante la FIFA

La CBF ha enviado una carta a la FIFA por el gol anulado a Vinicius ante Escocia: "No parece estar alineado con la filosofía adoptada en el Mundial". Brasil critica el criterio del VAR y reclama coherencia tras certificar el pase a dieciseisavos de final

Brasil venció a Escocia en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Vinicius fue el MVP al anotar dos goles, que pudieron ser tres si el colegiado no hubiera anulado el que firmó en el minuto 22'. Por ello, la Confederación Brasileña de Futbol ha querido enviar una carta a la FIFA por ese tanto anulado, tal y como lo consideró César Arturo Ramos, árbitro del choque en el Hard Rock Stadium.

Brasil lanza un mensaje por la utilización del VAR en lo que llevamos de Mundial

De esta manera, la CBF se quejó especialmente por el uso del VAR en el Mundial: "Un aspecto que ha llamado especialmente nuestra atención durante este torneo ha sido el enfoque adoptado por el Árbitro de Asistente de Video (VAR). A lo largo de la competición, parece haber habido un claro énfasis en respetar la interpretación del árbitro en el terreno de juego y limitar la intervención a situaciones que involucren errores claros y manifiestos".

Además, Brasil añade que "esta filosofía beneficia al fútbol, preserva la autoridad del árbitro y contribuye positivamente a la fluidez del juego. Varios incidentes durante el torneo parecen ser consistentes con este enfoque, incluyendo una posible falta en la fase de ataque previa al gol inicial de Argentina contra Austria, un posible incidente de penalti entre Inglaterra y Ghana en el minuto 78, y otro entre Senegal y Francia en el minuto 58.

Brasil no tiene dudas: "El gol anulado a Brasil no parece estar alineado con la filosofía adoptada en el Mundial"

Brasil sigue con sus argumentos mencionando el tanto anulado a Vinicius ante Escocia: "En todos estos casos, se respetaron las decisiones tomadas en el terreno de juego, lo que refuerza la percepción de un umbral de intervención del VAR más restrictivo. El gol anulado a Brasil contra Escocia en el minuto 21 no parece estar alineado con la filosofía adoptada a lo largo de la competición".

La CBF, tras la victoria ante Escocia, apunta "que la decisión pareció inesperada no solo para la selección brasileña, sino también para los jugadores escoceses, cuyas reacciones inmediatas sugirieron que no habían anticipado una revisión ni la posterior anulación del gol. Respetamos plenamente el proceso de toma de decisiones y no tenemos ninguna intención de debatir la interpretación técnica de ese incidente específico".

Brasil carga contra el árbitro del partido ante Escocia

Por otro lado, Brasil cargó contra el árbitro del choque ante Escocia, César Arturo Ramos: "Es un colegiado experimentado y respetado. Es el árbitro del partido de Brasil contra Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2018, cuando se validó el gol del empate de Suiza a pesar de una falta cometida contra el defensor brasileño inmediatamente antes del gol".

La CBF concluye el comunicado de manera tajante: "Es comprensible que surjan dudas cuando el mismo árbitro se ve nuevamente involucrado en una decisión trascendental que afecta a Brasil". Tras ello, los de Carlo Ancelotti, que recibió los halagos de Militao, ya ponen el foco en los dieciseisavos de final tras cerrar la fase de grupos con dos victorias y un empate, quedando por encima de Escocia, Haití y Marruecos.

En este sentido, Brasil se prepara para el encuentro del próximo lunes ante Japón, correspondiente a los dieciseisavos de final, que se disputará a las 19:00 (hora española). Ancelotti volverá a aferrarse al momento de forma con el que ha empezado Vinicius el Mundial, con cuatro goles y una asistencia en tres partidos disputados hasta la fecha. Con Raphinha lesionado, el jugador del Real Madrid está siendo la estrella en ataque.