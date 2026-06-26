Ancelotti se gana a Brasil con su cambio de sistema: "Sabe escuchar a los jugadores"

El defensa del Real Madrid, Eder Militao, ha analizado el camino de la selección brasileña en la fase de grupos tras un debut que dejó dudas frente a Marruecos

Carlo Ancelotti ha sabido reconducir el camino de Brasil en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Después de un dubitativo inicio frente a Marruecos, las dos goleadas a Haití (3-0) y a Escocia (0-3), han permitido a la pentacampeona acabar como primera de su grupo, el C, y asegurarse así un cruce en dieciseisavos más asequible, que será ante Japón.

El técnico italiano ha tenido la inteligencia necesaria para tocar algunas piezas e ir mejorando con el paso de los partidos y así lo ve también una de las grandes ausencias de la 'Canarinha' como es Eder Militao.

El central del Real Madrid ha analizado el camino andado su país en este Mundial, destacando la figura del seleccionador. "Ancelotti ha probado diferentes variantes desde que llegó. Lo intentó solo con Casemiro y Bruno (Guimaraes) y había un agujero. Perdió el control contra Marruecos y fuimos inferiores", recordó el defensa del Real Madrid.

Por ello, Militao justica que el cambio de sistema a un 4-3-3 para reforzar el centro del campo le ha venido bien al equipo. "Ahora ha encajado mucho mejor un 4-3-3, que es su sistema habitual. Es un tipo muy sabio, sabe escuchar a los jugadores e intercambiamos ideas. Eso es fundamental", explicó.

Además, el internacional brasileño, que no ha podido llegar en condiciones a la cita mundialista tras una temporada plagada de lesiones, habló de lo que supone trabajar para Ancelotti, como él hizo en el Real Madrid: "El jugador ve cosas desde dentro del campo que los demás no pueden apreciar. En el Madrid, él iba a preguntar a los jugadores en el descanso. Solo suma, ayuda al equipo a crecer".

Neymar por fin pudo estrenarse en el Mundial

Otra de las buenas noticias que dejó el partido ante Escocia fue el estreno de Neymar con Brasil en este Mundial. El brasileño ha reconocido no pensó en nada en concreto cuando saltó al campo en la victoria contra los escoceses por 0 a 3, en el que fue su primer partido con la 'Seleçao' casi tres años después.

"No pensé nada cuando entré, solo agradecí el momento", confesó a los medios.m El '10' del Santos entró remplazando a Matheus Cunha en el minuto 76 de partido y fue recibido con una atronadora ovación por el público brasileño.

La afición pidió al seleccionador Carlo Ancelotti la salida al campo de Neymar en la segunda mitad, con gritos de "Neymar, Neymar", y aplaudió cuando el técnico italiano lo llamó a calentar. Neymar agregó que estaba muy feliz por volver a jugar con la selección y aseguró que ama vestir esa camiseta. "Mi objetivo era jugar la Copa del Mundo, jugar con la selección", resaltó, antes de indicar que "no fue fácil llegar hasta aquí", pero que jugó "tranquilo".Neymar no jugaba con la pentacampeona desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay en Montevideo. El extremo, que es el máximo goleador en la historia de Brasil, con 79 tantos, permaneció un año de baja.

Además, sufrió una nueva lesión el pasado mayo que le forzó a entrenarse al margen del grupo hasta la semana pasada. Con su debut hoy, se convirtió en el cuarto jugador brasileño en disputar cuatro mundiales, junto con Djalma Santos, Pelé y Cafú.