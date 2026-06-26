Raphinha puede decir 'adiós' al Mundial por una estafa

El jugador y pieza importante de la Selección de Brasil podría perderse el Mundial por culpa de una estafa millonaria procedente de su padre

La selección brasileña, una de las grandes favoritas para levantar el título en el Mundial 2026, se enfrenta a una situación inesperada que amenaza con alterar sus planes en el momento más decisivo del torneo. Raphinha, uno de los jugadores más determinantes del equipo, podría ver su continuidad en el Mundial truncada.

El extremo brasileño estaría atravesando un complicado momento personal tras descubrir una supuesta estafa millonaria. Según las informaciones, esa situación tendría origen en el entorno familiar del futbolista, concretamente en la administración de sus finanzas durante los últimos años, lo que ha provocado un fuerte impacto emocional y una profunda crisis interna.

Problemas familiares y gestión de derechos de imagen

Nadie se esperaba esta situación. El futbolista se dio cuenta mientras intentaba hacer la gestión para comprar una mansión, que tenía un valor de 10 millones de euros, junto a su pareja, pero en ese momento se enfrentó con un bloqueo financiero total, es decir, los fondos que tenía guardado para la gestión no existían.

El problema de esto lo podría tener su padre quién estaba involucrado por actuar como la persona que administraba las finanzas y los contratos desde que empezara Raphinha en su carrera como futbolista. Un 80% de ganancias totales del jugador es lo que se habría torcido. Esto procedía de lo recibido en cuanto derechos de imagen y acuerdos publicitarios que tenía. Mientras su padre era el que se llevaba ese porcentaje, el jugador recibía solo un 20%, dependiendo solo de su salario en los clubs.

Esta situación habría generado un posible distanciamiento entre él y su padre, además de la ruptura inmediata de la relación laboral. La gestión de su imagen pasaría a manos de su suegro Alexandre Madeira, agente acreditado ante la FIFA.

Frente a estas informaciones, el entorno del futbolista ha reaccionado con firmeza para negar cualquier crisis económica o familiar. Su esposa, Natália Belloli, ha utilizado sus redes sociales para calificar las especulaciones como 'absurdas', asegurando que la situación económica del jugador es completamente estable. “Si estuviéramos ganando solo el 20% de lo que gana Raphinha hoy en día, aún seríamos muy bendecidos”.

Además, ha negado la existencia de una ruptura familiar entre Raphinha y su padre, asegurando que la relación entre ambos sigue siendo buena y poniendo como ejemplo que “los dos están yendo juntos a Miami”.

El jugador que ha ganado mucho dinero durante años jugando al máximo nivel en Europa lo podría haber perdido sin que él fuera consciente de lo que estaba ocurriendo.