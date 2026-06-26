El brujo que echó la maldición a Harry Kane ahora predice quién va a ganar el Mundial

Nana Kwaku Bonsam, el brujo que lanzó una maldición contra Harry Kane en el Mundial para que no marcara contra Ghana, vuelve a entrar en escena y ahora revela que país saldrá campeón

El Mundial 2026 avanza a pasos agigantados y ya quedan pocos partidos para finalizar la fase de grupos, comenzando las eliminatorias y con la mirada puesta en el 19 de julio, cuando se celebre la final. Sin embargo, una competición por países tan seguida y prestigiosa también tiene tiempo para historias personales, como es la de Nana Kwaku Bonsam, que ya se ha convertido en el 'brujo del mundial'.

Este 'mago' ghanés muy reconocido en su país ha tomado presencia internacional al convertirse en viral gracias al Mundial. Nana Kwaku Bonsam anunció que había lanzado una maldición contra Harry Kane para frenarlo y que no pudiera marcar contra su país en el duelo directo de Inglaterra- Ghana, que sorprendentemente finalizó con cero cero en el marcador y con el delantero inglés fallando mucho más de lo habitual.

Por ello, ahora cuando habla todos los aficionados del Mundial le tienen más en cuenta, y ahora ha anunciado que ha tenido una revelación y ha visto que país será el ganador de esta competición de selecciones, haciendo una predicción sobre el resultado final.

El brujo que lanzó una maldición a Harry Kane revela que Portugal va a ganar este Mundial 2026

Nana Kwaku Bonsam se ha vuelto muy reconocido en el Mundial por su 'hechizo' contra Harry Kane, y ahora va aún más allá y pronostica al ganador de esta edición, que no es ni más ni menos que Portugal. El brujo ghanés asegura que ha tenido una revelación y "he visto claramente" que Portugal se proclama campeona de esta competición.

"Este Mundial es para Cristiano Ronaldo y Portugal. Van a ganarlo" ha anunciado el brujo, asegurando que este trofeo está destinado para ellos. Habrá que esperar hasta el 19 de julio para ver si esta predicción es cierta y es el país luso el que suma su primera estrella, aunque es cierto que es uno de los grandes candidatos.

Nana Kwaku Bonsam retira la maldición a Harry Kane para el Mundial

El brujo ghanés también ha vuelto a hablar de Harry Kane, afirmando que ha retirado el hechizo que lanzó sobre él para que no marcara, una vez que ya se enfrentó a su país. "He levantado la maldición sobre Harry Kane, él no es mi enemigo" asegura Kwaku Bonsam, que además reconoce que el delantero inglés e Inglaterra se quedarán muy cerca de la lucha por el título, aunque teniendo claro que finalmente será Portugal el que consiga llevárselo.